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Штативная головка Falcon Eyes BH-39 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штативная головка Falcon Eyes BH-39

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Штативная головка Falcon Eyes BH-39 - фото 3
Штативная головка Falcon Eyes BH-39 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары и штативные головки
  • Штативная головка Falcon Eyes BH-39 - фото 1
  • Штативная головка Falcon Eyes BH-39 - фото 2
  • Штативная головка Falcon Eyes BH-39 - фото 3
  • Штативная головка Falcon Eyes BH-39 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 285105
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Аксессуары и штативные головки
Размеры в упаковке, см
13х12х9
Вес, г.
500

Описание товара Штативная головка Falcon Eyes BH-39

Falcon Eyes ВН-39 — шаровая головка для установки камер на штативы и другие опоры с посадочным винтом 3/8”. Конструкция из алюминиево-магниевого сплава дает возможность быстро выбрать и надежно зафиксировать нужное для съемки положение камеры весом до 15 кг. Для крепления камеры служит быстросъемная площадка размером 60х38,5 мм с конгрессным винтом ?” и резиновыми накладками. Площадка устанавливается в базу с пазами и фиксируется винтом. От случайного выпадения она застрахована 2 упорами. Для выравнивания положения камеры база оснащена пузырьковым уровнем. Свободное, без рывков движение шара позволяет плавно перемещать камеру, наклонять ее под углом до 90°. Наклон площадки закрепляется винтом с большой удобной рукояткой. Головка дает возможность горизонтального панорамирования на 360°. На поворотном диске в основании конструкции предусмотрена шкала с шагом 5°. Положение головки относительно шкалы фиксируется винтом. Прочное покрытие, нанесенное на корпус и шар методом глубокого анодирования, обеспечивает высокую износостойкость конструкции.

Отзывы о товаре Штативная головка Falcon Eyes BH-39




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Аксессуары и штативные головки
Описание
Falcon Eyes ВН-39 — шаровая головка для установки камер на штативы и другие опоры с посадочным винтом 3/8”. Конструкция из алюминиево-магниевого сплава дает возможность быстро выбрать и надежно зафиксировать нужное для съемки положение камеры весом до 15 кг. Для крепления камеры служит быстросъемная площадка размером 60х38,5 мм с конгрессным винтом ?” и резиновыми накладками. Площадка устанавливается в базу с пазами и фиксируется винтом. От случайного выпадения она застрахована 2 упорами. Для выравнивания положения камеры база оснащена пузырьковым уровнем. Свободное, без рывков движение шара позволяет плавно перемещать камеру, наклонять ее под углом до 90°. Наклон площадки закрепляется винтом с большой удобной рукояткой. Головка дает возможность горизонтального панорамирования на 360°. На поворотном диске в основании конструкции предусмотрена шкала с шагом 5°. Положение головки относительно шкалы фиксируется винтом. Прочное покрытие, нанесенное на корпус и шар методом глубокого анодирования, обеспечивает высокую износостойкость конструкции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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