Тележка Falcon Eyes PT-15 для штатива
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Характеристики
Назначение
для штатива
Материал
пластик, алюминий
Макс. нагрузка, кг
15
Способ установки
настольный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722522
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Характеристики
Бренд
Назначение
для штатива
Материал
пластик, алюминий
Макс. нагрузка, кг
15
Способ установки
настольный
Ширина, см
94
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х17х14
Вес, кг.
2.1
Описание товара Тележка Falcon Eyes PT-15 для штатива
Falcon Eyes PT-15 — это складная алюминиевая тележка для мобильного перемещения штативов с нагрузкой до 15 кг. Ее ключевые преимущества — три колеса с тормозами, регулируемый радиус и легкая, но прочная конструкция.
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Бренд
Назначение
для штатива
Материал
пластик, алюминий
Макс. нагрузка, кг
15
Способ установки
настольный
Ширина, см
94
Страна производитель
Китай
Falcon Eyes PT-15 — это складная алюминиевая тележка для мобильного перемещения штативов с нагрузкой до 15 кг. Ее ключевые преимущества — три колеса с тормозами, регулируемый радиус и легкая, но прочная конструкция.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
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