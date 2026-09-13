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Тележка Falcon Eyes PT-15 для штатива купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тележка Falcon Eyes PT-15 для штатива

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Тележка Falcon Eyes PT-15 для штатива - фото 1
Тележка Falcon Eyes PT-15 для штатива - фото 2
Тележка Falcon Eyes PT-15 для штатива - фото 3
Тележка Falcon Eyes PT-15 для штатива - фото 4
Тележка Falcon Eyes PT-15 для штатива - фото 5
Тележка Falcon Eyes PT-15 для штатива - фото 6
Тележка Falcon Eyes PT-15 для штатива - фото 7
Тележка Falcon Eyes PT-15 для штатива - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для штатива
Материал
пластик, алюминий
Макс. нагрузка, кг
15
Способ установки
настольный
  • Тележка Falcon Eyes PT-15 для штатива - фото 1
  • Тележка Falcon Eyes PT-15 для штатива - фото 2
  • Тележка Falcon Eyes PT-15 для штатива - фото 3
  • Тележка Falcon Eyes PT-15 для штатива - фото 4
  • Тележка Falcon Eyes PT-15 для штатива - фото 5
  • Тележка Falcon Eyes PT-15 для штатива - фото 6
  • Тележка Falcon Eyes PT-15 для штатива - фото 7
  • Тележка Falcon Eyes PT-15 для штатива - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722522
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Назначение
для штатива
Материал
пластик, алюминий
Макс. нагрузка, кг
15
Способ установки
настольный
Ширина, см
94
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х17х14
Вес, кг.
2.1

Описание товара Тележка Falcon Eyes PT-15 для штатива

Falcon Eyes PT-15 — это складная алюминиевая тележка для мобильного перемещения штативов с нагрузкой до 15 кг. Ее ключевые преимущества — три колеса с тормозами, регулируемый радиус и легкая, но прочная конструкция.

Отзывы о товаре Тележка Falcon Eyes PT-15 для штатива




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Назначение
для штатива
Материал
пластик, алюминий
Макс. нагрузка, кг
15
Способ установки
настольный
Ширина, см
94
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes PT-15 — это складная алюминиевая тележка для мобильного перемещения штативов с нагрузкой до 15 кг. Ее ключевые преимущества — три колеса с тормозами, регулируемый радиус и легкая, но прочная конструкция.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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