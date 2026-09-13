Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Blue
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Blue
Смартфон Xiaomi Redmi 15C оснащен экраном 6.9″ (1600×720), процессором MediaTek Helio G81 и мощным аккумулятором 6000 мА*ч.
Большой экран диагональю 6.9 дюйма с IPS-матрицей обеспечивает комфортный просмотр контента. Разрешение 1600×720 пикселей гарантирует четкую картинку и насыщенные цвета при любом освещении.
Производительность без компромиссов
Мощное «железо» представлено восьмиядерным процессором MediaTek Helio G81, который легко справляется с повседневными задачами. Оптимальный объем оперативной и встроенной — позволяет хранить все необходимые файлы и приложения.
Фотовозможности
Основная камера с разрешением 50 мегапикселей позволяет создавать яркие и детализированные снимки в любых условиях. Фронтальная камера на 8 мегапикселей отлично подходит для видеозвонков и селфи-сессий.
Автономность
Внушительный аккумулятор емкостью 6000 мАч обеспечивает длительную работу без подзарядки, что особенно важно для активных пользователей.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, Синий, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 740 руб.2935 руб. в СплитСмартфон Ulefone Armor X13 6/64Gb Black
-
В наличииЦена 14 600 руб.3650 руб. в СплитNOVA Y74 8+256GB BLUE
-
В наличииЦена 18 000 руб. 26 690 руб.4500 руб. в СплитСмартфон Infinix GT 30 8/256Gb White
-
В наличииЦена 18 000 руб. 26 690 руб.4500 руб. в СплитСмартфон Infinix GT 30 8/256Gb Графит
-
В наличииЦена 18 000 руб. 26 690 руб.4500 руб. в СплитСмартфон Infinix GT 30 8/256Gb Green
-
В наличииЦена 19 910 руб.4978 руб. в СплитСмартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray
-
В наличииЦена 19 910 руб.4978 руб. в СплитСмартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Black
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Cyan
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Gold
-
В наличииЦена 27 020 руб.6755 руб. в СплитСмартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKS) Gold
-
В наличииЦена 27 810 руб.6953 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR
Смартфон Xiaomi Redmi 15C оснащен экраном 6.9″ (1600×720), процессором MediaTek Helio G81 и мощным аккумулятором 6000 мА*ч.
Большой экран диагональю 6.9 дюйма с IPS-матрицей обеспечивает комфортный просмотр контента. Разрешение 1600×720 пикселей гарантирует четкую картинку и насыщенные цвета при любом освещении.
Производительность без компромиссов
Мощное «железо» представлено восьмиядерным процессором MediaTek Helio G81, который легко справляется с повседневными задачами. Оптимальный объем оперативной и встроенной — позволяет хранить все необходимые файлы и приложения.
Фотовозможности
Основная камера с разрешением 50 мегапикселей позволяет создавать яркие и детализированные снимки в любых условиях. Фронтальная камера на 8 мегапикселей отлично подходит для видеозвонков и селфи-сессий.
Автономность
Внушительный аккумулятор емкостью 6000 мАч обеспечивает длительную работу без подзарядки, что особенно важно для активных пользователей.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, Синий, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Blue