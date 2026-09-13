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Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/128Gb Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/128Gb Green

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Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/128Gb Green - фото 1
Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/128Gb Green - фото 2
Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/128Gb Green - фото 3
Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/128Gb Green - фото 4
Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/128Gb Green - фото 5
Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/128Gb Green - фото 6
Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/128Gb Green - фото 7
Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/128Gb Green - фото 8
Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/128Gb Green - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi 15C
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/128Gb Green - фото 1
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/128Gb Green - фото 2
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/128Gb Green - фото 3
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/128Gb Green - фото 4
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/128Gb Green - фото 5
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/128Gb Green - фото 6
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/128Gb Green - фото 7
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/128Gb Green - фото 8
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/128Gb Green - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
8 440 руб.  13 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709808
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi 15C
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Частота процессора, МГц
2000
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/128Gb Green

Смартфон Xiaomi Redmi 15C оснащен экраном 6.9″ (1600×720), процессором MediaTek Helio G81 и мощным аккумулятором 6000 мА*ч.

Большой экран диагональю 6.9 дюйма с IPS-матрицей обеспечивает комфортный просмотр контента. Разрешение 1600×720 пикселей гарантирует четкую картинку и насыщенные цвета при любом освещении.

Производительность без компромиссов

Мощное «железо» представлено восьмиядерным процессором MediaTek Helio G81, который легко справляется с повседневными задачами. Оптимальный объем оперативной и встроенной  — позволяет хранить все необходимые файлы и приложения.

Фотовозможности

Основная камера с разрешением 50 мегапикселей позволяет создавать яркие и детализированные снимки в любых условиях. Фронтальная камера на 8 мегапикселей отлично подходит для видеозвонков и селфи-сессий.

Автономность

Внушительный аккумулятор емкостью 6000 мАч обеспечивает длительную работу без подзарядки, что особенно важно для активных пользователей.

Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/128Gb Green




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi 15C
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Частота процессора, МГц
2000
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание

Смартфон Xiaomi Redmi 15C оснащен экраном 6.9″ (1600×720), процессором MediaTek Helio G81 и мощным аккумулятором 6000 мА*ч.

Большой экран диагональю 6.9 дюйма с IPS-матрицей обеспечивает комфортный просмотр контента. Разрешение 1600×720 пикселей гарантирует четкую картинку и насыщенные цвета при любом освещении.

Производительность без компромиссов

Мощное «железо» представлено восьмиядерным процессором MediaTek Helio G81, который легко справляется с повседневными задачами. Оптимальный объем оперативной и встроенной  — позволяет хранить все необходимые файлы и приложения.

Фотовозможности

Основная камера с разрешением 50 мегапикселей позволяет создавать яркие и детализированные снимки в любых условиях. Фронтальная камера на 8 мегапикселей отлично подходит для видеозвонков и селфи-сессий.

Автономность

Внушительный аккумулятор емкостью 6000 мАч обеспечивает длительную работу без подзарядки, что особенно важно для активных пользователей.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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