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Пароочиститель Kitfort КТ-9109-1 бело-фиолетовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пароочиститель Kitfort КТ-9109-1 бело-фиолетовый

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Пароочиститель Kitfort КТ-9109-1 бело-фиолетовый - фото 1
Пароочиститель Kitfort КТ-9109-1 бело-фиолетовый - фото 2
Пароочиститель Kitfort КТ-9109-1 бело-фиолетовый - фото 3
Пароочиститель Kitfort КТ-9109-1 бело-фиолетовый - фото 4
Пароочиститель Kitfort КТ-9109-1 бело-фиолетовый - фото 5
Пароочиститель Kitfort КТ-9109-1 бело-фиолетовый - фото 6
Пароочиститель Kitfort КТ-9109-1 бело-фиолетовый - фото 7
Пароочиститель Kitfort КТ-9109-1 бело-фиолетовый - фото 8
Пароочиститель Kitfort КТ-9109-1 бело-фиолетовый - фото 9
Пароочиститель Kitfort КТ-9109-1 бело-фиолетовый - фото 10
Пароочиститель Kitfort КТ-9109-1 бело-фиолетовый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пароочистители
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9109-1 бело-фиолетовый - фото 1
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9109-1 бело-фиолетовый - фото 2
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9109-1 бело-фиолетовый - фото 3
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9109-1 бело-фиолетовый - фото 4
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9109-1 бело-фиолетовый - фото 5
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9109-1 бело-фиолетовый - фото 6
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9109-1 бело-фиолетовый - фото 7
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9109-1 бело-фиолетовый - фото 8
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9109-1 бело-фиолетовый - фото 9
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9109-1 бело-фиолетовый - фото 10
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9109-1 бело-фиолетовый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708977
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Пароочистители
Бойлер, л
0.3
Вид
ручной
Время нагрева до готовности к работе, сек
5
Время непрерывной работы
10 мин
Длина парового шланга
1.2
Длина сетевого шнура
2.9
Дополнительный цвет
фиолетовый
Максимальная подача пара, г/мин
25
Максимальное давление пара, бар
3
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
1000
Намотка сетевого шнура
ручная
Основной цвет
белый
Прочее
индикатор включения
Регулировка подачи пара
нет
Резервуар для воды, л
0.3
Серия
КТ-9109-1
Температура пара, °С
98
Функции и особенности
очищает поверхности и убирает полы и поверхности как внутри дома, так и снаружи, глажка белья
Щетки и насадки
струйная насадка, угловая насадка, круглая ворсовая щетка, круглая латунная щетка, овальная насадка
Щетки насадки
насадка-щетка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х21х20
Вес, кг.
2.2

Описание товара Пароочиститель Kitfort КТ-9109-1 бело-фиолетовый

Пароочиститель Kitfort КТ-9109 способен заменить дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель для тканей. Главное преимущество пароочистителя — прибор безопасен для здоровья человека и не приносит вреда окружающей среде.

Отзывы о товаре Пароочиститель Kitfort КТ-9109-1 бело-фиолетовый




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Пароочистители
Бойлер, л
0.3
Вид
ручной
Время нагрева до готовности к работе, сек
5
Время непрерывной работы
10 мин
Длина парового шланга
1.2
Длина сетевого шнура
2.9
Дополнительный цвет
фиолетовый
Максимальная подача пара, г/мин
25
Максимальное давление пара, бар
3
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Мощность, Вт
1000
Намотка сетевого шнура
ручная
Основной цвет
белый
Прочее
индикатор включения
Регулировка подачи пара
нет
Резервуар для воды, л
0.3
Серия
КТ-9109-1
Температура пара, °С
98
Функции и особенности
очищает поверхности и убирает полы и поверхности как внутри дома, так и снаружи, глажка белья
Щетки и насадки
струйная насадка, угловая насадка, круглая ворсовая щетка, круглая латунная щетка, овальная насадка
Щетки насадки
насадка-щетка
Страна производитель
Китай
Описание
Пароочиститель Kitfort КТ-9109 способен заменить дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель для тканей. Главное преимущество пароочистителя — прибор безопасен для здоровья человека и не приносит вреда окружающей среде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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