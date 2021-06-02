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Пароочиститель Kitfort КТ-935 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пароочиститель Kitfort КТ-935

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Пароочиститель Kitfort КТ-935 - фото 1
Пароочиститель Kitfort КТ-935 - фото 2
Пароочиститель Kitfort КТ-935 - фото 3
Пароочиститель Kitfort КТ-935 - фото 4
Пароочиститель Kitfort КТ-935 - фото 5
Пароочиститель Kitfort КТ-935 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пароочистители
  • Пароочиститель Kitfort КТ-935 - фото 1
  • Пароочиститель Kitfort КТ-935 - фото 2
  • Пароочиститель Kitfort КТ-935 - фото 3
  • Пароочиститель Kitfort КТ-935 - фото 4
  • Пароочиститель Kitfort КТ-935 - фото 5
  • Пароочиститель Kitfort КТ-935 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266991
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Пароочистители
Вид
напольный
Время нагрева до готовности к работе, сек
10
Время непрерывной работы
30 мин
Длина парового шланга
1.3
Длина сетевого шнура
2.5
Дополнительный цвет
черный, зеленый
Максимальная подача пара, г/мин
50
Максимальное давление пара, бар
4
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
2000
Основной цвет
белый
Прочее
защита от перегрева
Функции и особенности
манометр
Щетки и насадки
насадка-скребок для мытья стекол и зеркал, насадка для отпаривания, струйная насадка, угловая насадка, узкая насадка, круглая нейлоновая щетка, круглая нейлоновая щетка большая, прямоугольная нейлоновая щетка, треугольная насадка-щетка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х43х36
Вес, кг.
7.3

Описание товара Пароочиститель Kitfort КТ-935

Пароочиститель Kitfort КТ-935 - многофункциональный аппарат, заменяющий паровую швабру, дезинфектор и отпариватель для тканей. Предназначен как для домашнего использования, так и в офисах, магазинах, гостиницах, отелях и даже на дачах. Отличие пароочистителя КТ-935 от других состоит в том, что помимо стандартных насадок, у него есть насадки для борьбы с сорняками, и он может использоваться на дачах, а также в загородных домах. Горячий пар под давлением удаляет грязь, жир, известковые отложения, убивает патогенные микроорганизмы, бактерии и домашних клещей, которые могут вызывать аллергические реакции и астму. Пар быстро испаряется, не оставляя следов влаги на поверхности. Пароочиститель оснащён удобной рукояткой пистолета с кнопкой включения и блокиратором. Встроенный манометр предназначен для измерения давления в бойлере. В случае возникновения избыточного давления предохранительный клапан стравит пар до безопасного уровня. Кнопка подачи пара оснащена блокиратором, чтобы исключить случайную подачу пара. В комплекте пароочистителя идёт большой набор насадок для чистки полов, стен, ковров, тканевых вещей, санузлов, салона автомобиля, духовых шкафов и варочных поверхностей. Справится с известковыми отложениями, швами между плитками и многим другим.

Отзывы о товаре Пароочиститель Kitfort КТ-935

02.06.2021
Анастасия

Достоинства:
Пароочеститель не плохой. Швы у плитки на полу очистил супер. Известковый налёт на плитке в ванной убрал очень хорошо. Даже унитазы очистил отлично. Товар и правда класс.

Недостатки:
Короткий шланг, вода добивается только после остывания пароочистеля

Комментарий:
В подарок нам отправили ручной отпариватель ( кстати очень не плохой), НО не доложили насадку для отпаривания и мытья окон . В наличии она должна быть, мы уточняли у производителей товара. Её нам так и не отправили.



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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Пароочистители
Вид
напольный
Время нагрева до готовности к работе, сек
10
Время непрерывной работы
30 мин
Длина парового шланга
1.3
Длина сетевого шнура
2.5
Дополнительный цвет
черный, зеленый
Максимальная подача пара, г/мин
50
Максимальное давление пара, бар
4
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
2000
Развернуть
Основной цвет
белый
Прочее
защита от перегрева
Функции и особенности
манометр
Щетки и насадки
насадка-скребок для мытья стекол и зеркал, насадка для отпаривания, струйная насадка, угловая насадка, узкая насадка, круглая нейлоновая щетка, круглая нейлоновая щетка большая, прямоугольная нейлоновая щетка, треугольная насадка-щетка
Страна производитель
Китай
Описание
Пароочиститель Kitfort КТ-935 - многофункциональный аппарат, заменяющий паровую швабру, дезинфектор и отпариватель для тканей. Предназначен как для домашнего использования, так и в офисах, магазинах, гостиницах, отелях и даже на дачах. Отличие пароочистителя КТ-935 от других состоит в том, что помимо стандартных насадок, у него есть насадки для борьбы с сорняками, и он может использоваться на дачах, а также в загородных домах. Горячий пар под давлением удаляет грязь, жир, известковые отложения, убивает патогенные микроорганизмы, бактерии и домашних клещей, которые могут вызывать аллергические реакции и астму. Пар быстро испаряется, не оставляя следов влаги на поверхности. Пароочиститель оснащён удобной рукояткой пистолета с кнопкой включения и блокиратором. Встроенный манометр предназначен для измерения давления в бойлере. В случае возникновения избыточного давления предохранительный клапан стравит пар до безопасного уровня. Кнопка подачи пара оснащена блокиратором, чтобы исключить случайную подачу пара. В комплекте пароочистителя идёт большой набор насадок для чистки полов, стен, ковров, тканевых вещей, санузлов, салона автомобиля, духовых шкафов и варочных поверхностей. Справится с известковыми отложениями, швами между плитками и многим другим.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
02.06.2021
Анастасия

Достоинства:
Пароочеститель не плохой. Швы у плитки на полу очистил супер. Известковый налёт на плитке в ванной убрал очень хорошо. Даже унитазы очистил отлично. Товар и правда класс.

Недостатки:
Короткий шланг, вода добивается только после остывания пароочистеля

Комментарий:
В подарок нам отправили ручной отпариватель ( кстати очень не плохой), НО не доложили насадку для отпаривания и мытья окон . В наличии она должна быть, мы уточняли у производителей товара. Её нам так и не отправили.


Пароочиститель Kitfort КТ-935 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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