Пароочиститель Kitfort КТ-935
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пароочиститель Kitfort КТ-935
Пароочиститель Kitfort КТ-935 - многофункциональный аппарат, заменяющий паровую швабру, дезинфектор и отпариватель для тканей. Предназначен как для домашнего использования, так и в офисах, магазинах, гостиницах, отелях и даже на дачах. Отличие пароочистителя КТ-935 от других состоит в том, что помимо стандартных насадок, у него есть насадки для борьбы с сорняками, и он может использоваться на дачах, а также в загородных домах. Горячий пар под давлением удаляет грязь, жир, известковые отложения, убивает патогенные микроорганизмы, бактерии и домашних клещей, которые могут вызывать аллергические реакции и астму. Пар быстро испаряется, не оставляя следов влаги на поверхности. Пароочиститель оснащён удобной рукояткой пистолета с кнопкой включения и блокиратором. Встроенный манометр предназначен для измерения давления в бойлере. В случае возникновения избыточного давления предохранительный клапан стравит пар до безопасного уровня. Кнопка подачи пара оснащена блокиратором, чтобы исключить случайную подачу пара. В комплекте пароочистителя идёт большой набор насадок для чистки полов, стен, ковров, тканевых вещей, санузлов, салона автомобиля, духовых шкафов и варочных поверхностей. Справится с известковыми отложениями, швами между плитками и многим другим.
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Достоинства:
Пароочеститель не плохой. Швы у плитки на полу очистил супер. Известковый налёт на плитке в ванной убрал очень хорошо. Даже унитазы очистил отлично. Товар и правда класс.
Недостатки:
Короткий шланг, вода добивается только после остывания пароочистеля
Комментарий:
В подарок нам отправили ручной отпариватель ( кстати очень не плохой), НО не доложили насадку для отпаривания и мытья окон . В наличии она должна быть, мы уточняли у производителей товара. Её нам так и не отправили.
Отзывы о товаре Пароочиститель Kitfort КТ-935
Достоинства:
Пароочеститель не плохой. Швы у плитки на полу очистил супер. Известковый налёт на плитке в ванной убрал очень хорошо. Даже унитазы очистил отлично. Товар и правда класс.
Недостатки:
Короткий шланг, вода добивается только после остывания пароочистеля
Комментарий:
В подарок нам отправили ручной отпариватель ( кстати очень не плохой), НО не доложили насадку для отпаривания и мытья окон . В наличии она должна быть, мы уточняли у производителей товара. Её нам так и не отправили.