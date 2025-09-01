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Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix белый/черный (1.512-600.0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix белый/черный (1.512-600.0)

19 Отзывы
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Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix белый/черный (1.512-600.0) - фото 1
Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix белый/черный (1.512-600.0) - фото 2
Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix белый/черный (1.512-600.0) - фото 3
Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix белый/черный (1.512-600.0) - фото 4
Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix белый/черный (1.512-600.0) - фото 5
Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix белый/черный (1.512-600.0) - фото 6
Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix белый/черный (1.512-600.0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пароочистители
  • Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix белый/черный (1.512-600.0) - фото 1
  • Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix белый/черный (1.512-600.0) - фото 2
  • Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix белый/черный (1.512-600.0) - фото 3
  • Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix белый/черный (1.512-600.0) - фото 4
  • Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix белый/черный (1.512-600.0) - фото 5
  • Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix белый/черный (1.512-600.0) - фото 6
  • Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix белый/черный (1.512-600.0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 640 руб. 
Начислим 219 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650133
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix белый/черный (1.512-600.0)
13 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Пароочистители
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х30
Вес, кг.
5

Описание товара Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix белый/черный (1.512-600.0)

Очень легкий в управлении пароочиститель начального уровня SC 2 EasyFix оснащен 2-ступенчатым регулятором подачи пара, позволяющим выбирать режим, оптимальный для очистки разных поверхностей от разных загрязнений. Удобство уборки повышается благодаря практичной возможности хранить принадлежности на корпусе аппарата, а также запарковать насадку для пола на время перерыва в работе. Насадка для пола EasyFix оснащена шарниром, облегчающим выполнение работ, и имеет пластинчатую подошву, гарантирующую превосходные результаты уборки. Салфетка для пола легко устанавливается на этой насадке при помощи липучки и быстро снимается без контакта с грязью. Пароочиститель SC 2 EasyFix обеспечивает уборку без применения бытовой химии и обладает универсальными возможностями. При тщательной очистке твердых поверхностей уничтожаются до 99,99 % вирусов* и распространенных в быту бактерий**. Широкий ассортимент принадлежностей позволяет решать самые разнообразные задачи уборки очищать керамическую плитку в ванной, плиту и вытяжку на кухне и т. д. При этом аппарат способен даже удалять стойкие загрязнения из тонких щелей.

Отзывы о товаре Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix белый/черный (1.512-600.0)

Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Ольга Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился. Ранее был пароочиститель с большим съемным резервуаром, в который можно было подливать, не выключая прибор. А здесь можно налить воды не более 1 литра. Этого литра мне вполне хватило, чтобы помыть пол (обработать паром) во всей трехкомнатной квартире. Понравилось, что пробку, чтобы выпустить пар после работы, можно без дополнительных насадок. Там постоянно она прикипала, почему прежний прибор вышел из строя. А здесь легко откручивается. Очень довольна. Однозначно рекомендую к покупке, да еще за такую смешную цену.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Кристина В.

Достоинства:


Комментарий:
реальный помощник в быту: и пол помыть и кухню отдраить. убирает очень сильные серьёзные загрязнения. правая рука для мамы с маленьким ребёнком
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Оксана П.

Достоинства:


Комментарий:
я довольна. простой и удобный в использовании . ковры освежила, окна помыла, с душевой тоже справился, другие функции не пробовала. волшебства ждать не стоит, без собственных усилий не обойтись.
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Валерий Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо, жене нравится. Все зеркала в доме отмыла до блеска.
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пароочиститель! Теперь это мой первый помощник в уборке, как жила все это время без него…
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Сергей Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Полностью соответствует описанию. Отличное качество
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Николай Д.

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный, соответствует описанию. отпаривает на ура
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Ася Х.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает! кафель ,полы, плиту очищает на ура! убирает все старые наклейки, скотч. никаких минусов нет! нагревается быстро.
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
Оксана С.

Достоинства:


Комментарий:
Не сложный в эксплуатации, сильный, мне понравился в уборке не заменимый помощник. Стены, пол, окна все с ним в будет в полной чистоте.Спасибо, рекомендую продавца!
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Моет, но не вау.Полы после него чище ,но въевшуюся грязь не отмыл
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2025
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Доставлен в аккуратной коробке, все выглядит отлично, полный комплект. Будем пробовать в работе нового помощника! Дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2025
Наталья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер упаковано. Отлично работает. Только маленькие щеточки для швов, быстро выходят из строя.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Только начала тестировать. Кухню мыть одно удовольствие! Фартук отмылся без усилий и проблем! Отмыл весь жир. Никаких разводов, что очень радует. Окна тоже отлично моет. Одно но! не могу открутить предохранительную пробку, чтоб долить воду. Может нужно подождать когда остынет ? В целом - работать пароочистителем очень даже удобно и легко!
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Марина З.

Достоинства:


Комментарий:
внешний вид все хорошо. Пробовали все согласно инструкции, но не было пара, от слова совсем. Потом начал работать. Посмотрю как будет во второй раз.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Дмирий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Работает нормально пар идёт горячий. Только щётки плавятся от горячего пара.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя. Аппарат новый. Струя пара очень мощная.
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2025
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в срок. Комплект полный производство Китай. Почистил швы в плитке чистит отлично. Жир отмывает но нужно долго парить. Когда долго работаешь то давление падает и пар идет не ровный потом прибор включается и снова начинает подавать пар. Пока чистил швы на кухне он израсходовал 4 литра воды подливать не сложно просто ждете 1 минуту и клапан срабатывает и его можно открутить ( когда прибор горячий то он не открывается). В целом вещь полезная. В процессе уборки все ровно нужно протирать ща ним тряпками будь то швы плитки или жир в духовке или зеркала всегда нужно доводить результат тряпками.нужно еще заказать насадку для мытья окон и тогда еще на окнах проверю.
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Д П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пароочиститель. незаменимый помощник. мытье полов сократилось по времени в три раза.
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2025
Раиса З.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел хорошо упакованный, все целое. Брала, чтобы очистить кондер в доме. Давление подачи пара падает через 5 секунд, потом снова нужно время чтобы восстановиться. Из за этих перерывов скорость уборки снижается. Но за эти деньги этого и следовало ожидать. Это первый опыт использования. Вещь полезная, но в будущем возьму более дорогую и мощную модель.



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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Пароочистители
Страна производитель
Китай
Описание
Очень легкий в управлении пароочиститель начального уровня SC 2 EasyFix оснащен 2-ступенчатым регулятором подачи пара, позволяющим выбирать режим, оптимальный для очистки разных поверхностей от разных загрязнений. Удобство уборки повышается благодаря практичной возможности хранить принадлежности на корпусе аппарата, а также запарковать насадку для пола на время перерыва в работе. Насадка для пола EasyFix оснащена шарниром, облегчающим выполнение работ, и имеет пластинчатую подошву, гарантирующую превосходные результаты уборки. Салфетка для пола легко устанавливается на этой насадке при помощи липучки и быстро снимается без контакта с грязью. Пароочиститель SC 2 EasyFix обеспечивает уборку без применения бытовой химии и обладает универсальными возможностями. При тщательной очистке твердых поверхностей уничтожаются до 99,99 % вирусов* и распространенных в быту бактерий**. Широкий ассортимент принадлежностей позволяет решать самые разнообразные задачи уборки очищать керамическую плитку в ванной, плиту и вытяжку на кухне и т. д. При этом аппарат способен даже удалять стойкие загрязнения из тонких щелей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Ольга Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился. Ранее был пароочиститель с большим съемным резервуаром, в который можно было подливать, не выключая прибор. А здесь можно налить воды не более 1 литра. Этого литра мне вполне хватило, чтобы помыть пол (обработать паром) во всей трехкомнатной квартире. Понравилось, что пробку, чтобы выпустить пар после работы, можно без дополнительных насадок. Там постоянно она прикипала, почему прежний прибор вышел из строя. А здесь легко откручивается. Очень довольна. Однозначно рекомендую к покупке, да еще за такую смешную цену.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Кристина В.

Достоинства:


Комментарий:
реальный помощник в быту: и пол помыть и кухню отдраить. убирает очень сильные серьёзные загрязнения. правая рука для мамы с маленьким ребёнком
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Оксана П.

Достоинства:


Комментарий:
я довольна. простой и удобный в использовании . ковры освежила, окна помыла, с душевой тоже справился, другие функции не пробовала. волшебства ждать не стоит, без собственных усилий не обойтись.
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Валерий Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо, жене нравится. Все зеркала в доме отмыла до блеска.
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пароочиститель! Теперь это мой первый помощник в уборке, как жила все это время без него…
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Сергей Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Полностью соответствует описанию. Отличное качество
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Николай Д.

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный, соответствует описанию. отпаривает на ура
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Ася Х.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает! кафель ,полы, плиту очищает на ура! убирает все старые наклейки, скотч. никаких минусов нет! нагревается быстро.
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
Оксана С.

Достоинства:


Комментарий:
Не сложный в эксплуатации, сильный, мне понравился в уборке не заменимый помощник. Стены, пол, окна все с ним в будет в полной чистоте.Спасибо, рекомендую продавца!
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Моет, но не вау.Полы после него чище ,но въевшуюся грязь не отмыл
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2025
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Доставлен в аккуратной коробке, все выглядит отлично, полный комплект. Будем пробовать в работе нового помощника! Дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2025
Наталья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер упаковано. Отлично работает. Только маленькие щеточки для швов, быстро выходят из строя.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Только начала тестировать. Кухню мыть одно удовольствие! Фартук отмылся без усилий и проблем! Отмыл весь жир. Никаких разводов, что очень радует. Окна тоже отлично моет. Одно но! не могу открутить предохранительную пробку, чтоб долить воду. Может нужно подождать когда остынет ? В целом - работать пароочистителем очень даже удобно и легко!
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Марина З.

Достоинства:


Комментарий:
внешний вид все хорошо. Пробовали все согласно инструкции, но не было пара, от слова совсем. Потом начал работать. Посмотрю как будет во второй раз.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Дмирий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Работает нормально пар идёт горячий. Только щётки плавятся от горячего пара.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя. Аппарат новый. Струя пара очень мощная.
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2025
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в срок. Комплект полный производство Китай. Почистил швы в плитке чистит отлично. Жир отмывает но нужно долго парить. Когда долго работаешь то давление падает и пар идет не ровный потом прибор включается и снова начинает подавать пар. Пока чистил швы на кухне он израсходовал 4 литра воды подливать не сложно просто ждете 1 минуту и клапан срабатывает и его можно открутить ( когда прибор горячий то он не открывается). В целом вещь полезная. В процессе уборки все ровно нужно протирать ща ним тряпками будь то швы плитки или жир в духовке или зеркала всегда нужно доводить результат тряпками.нужно еще заказать насадку для мытья окон и тогда еще на окнах проверю.
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Д П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пароочиститель. незаменимый помощник. мытье полов сократилось по времени в три раза.
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2025
Раиса З.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел хорошо упакованный, все целое. Брала, чтобы очистить кондер в доме. Давление подачи пара падает через 5 секунд, потом снова нужно время чтобы восстановиться. Из за этих перерывов скорость уборки снижается. Но за эти деньги этого и следовало ожидать. Это первый опыт использования. Вещь полезная, но в будущем возьму более дорогую и мощную модель.


Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix белый/черный (1.512-600.0) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 13640 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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