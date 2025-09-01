Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix белый/черный (1.512-600.0)
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Характеристики
Описание товара Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix белый/черный (1.512-600.0)
Очень легкий в управлении пароочиститель начального уровня SC 2 EasyFix оснащен 2-ступенчатым регулятором подачи пара, позволяющим выбирать режим, оптимальный для очистки разных поверхностей от разных загрязнений. Удобство уборки повышается благодаря практичной возможности хранить принадлежности на корпусе аппарата, а также запарковать насадку для пола на время перерыва в работе. Насадка для пола EasyFix оснащена шарниром, облегчающим выполнение работ, и имеет пластинчатую подошву, гарантирующую превосходные результаты уборки. Салфетка для пола легко устанавливается на этой насадке при помощи липучки и быстро снимается без контакта с грязью. Пароочиститель SC 2 EasyFix обеспечивает уборку без применения бытовой химии и обладает универсальными возможностями. При тщательной очистке твердых поверхностей уничтожаются до 99,99 % вирусов* и распространенных в быту бактерий**. Широкий ассортимент принадлежностей позволяет решать самые разнообразные задачи уборки очищать керамическую плитку в ванной, плиту и вытяжку на кухне и т. д. При этом аппарат способен даже удалять стойкие загрязнения из тонких щелей.
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился. Ранее был пароочиститель с большим съемным резервуаром, в который можно было подливать, не выключая прибор. А здесь можно налить воды не более 1 литра. Этого литра мне вполне хватило, чтобы помыть пол (обработать паром) во всей трехкомнатной квартире. Понравилось, что пробку, чтобы выпустить пар после работы, можно без дополнительных насадок. Там постоянно она прикипала, почему прежний прибор вышел из строя. А здесь легко откручивается. Очень довольна. Однозначно рекомендую к покупке, да еще за такую смешную цену.
Достоинства:
Комментарий:
реальный помощник в быту: и пол помыть и кухню отдраить. убирает очень сильные серьёзные загрязнения. правая рука для мамы с маленьким ребёнком
Достоинства:
Комментарий:
я довольна. простой и удобный в использовании . ковры освежила, окна помыла, с душевой тоже справился, другие функции не пробовала. волшебства ждать не стоит, без собственных усилий не обойтись.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо, жене нравится. Все зеркала в доме отмыла до блеска.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пароочиститель! Теперь это мой первый помощник в уборке, как жила все это время без него…
Достоинства:
Комментарий:
Полностью соответствует описанию. Отличное качество
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный, соответствует описанию. отпаривает на ура
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает! кафель ,полы, плиту очищает на ура! убирает все старые наклейки, скотч. никаких минусов нет! нагревается быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Не сложный в эксплуатации, сильный, мне понравился в уборке не заменимый помощник. Стены, пол, окна все с ним в будет в полной чистоте.Спасибо, рекомендую продавца!
Достоинства:
Комментарий:
Моет, но не вау.Полы после него чище ,но въевшуюся грязь не отмыл
Достоинства:
Комментарий:
Доставлен в аккуратной коробке, все выглядит отлично, полный комплект. Будем пробовать в работе нового помощника! Дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер упаковано. Отлично работает. Только маленькие щеточки для швов, быстро выходят из строя.
Достоинства:
Комментарий:
Только начала тестировать. Кухню мыть одно удовольствие! Фартук отмылся без усилий и проблем! Отмыл весь жир. Никаких разводов, что очень радует. Окна тоже отлично моет. Одно но! не могу открутить предохранительную пробку, чтоб долить воду. Может нужно подождать когда остынет ? В целом - работать пароочистителем очень даже удобно и легко!
Достоинства:
Комментарий:
внешний вид все хорошо. Пробовали все согласно инструкции, но не было пара, от слова совсем. Потом начал работать. Посмотрю как будет во второй раз.
Достоинства:
Комментарий:
Работает нормально пар идёт горячий. Только щётки плавятся от горячего пара.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя. Аппарат новый. Струя пара очень мощная.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в срок. Комплект полный производство Китай. Почистил швы в плитке чистит отлично. Жир отмывает но нужно долго парить. Когда долго работаешь то давление падает и пар идет не ровный потом прибор включается и снова начинает подавать пар. Пока чистил швы на кухне он израсходовал 4 литра воды подливать не сложно просто ждете 1 минуту и клапан срабатывает и его можно открутить ( когда прибор горячий то он не открывается). В целом вещь полезная. В процессе уборки все ровно нужно протирать ща ним тряпками будь то швы плитки или жир в духовке или зеркала всегда нужно доводить результат тряпками.нужно еще заказать насадку для мытья окон и тогда еще на окнах проверю.
Достоинства:
Комментарий:
отличный пароочиститель. незаменимый помощник. мытье полов сократилось по времени в три раза.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел хорошо упакованный, все целое. Брала, чтобы очистить кондер в доме. Давление подачи пара падает через 5 секунд, потом снова нужно время чтобы восстановиться. Из за этих перерывов скорость уборки снижается. Но за эти деньги этого и следовало ожидать. Это первый опыт использования. Вещь полезная, но в будущем возьму более дорогую и мощную модель.
Отзывы о товаре Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix белый/черный (1.512-600.0)
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился. Ранее был пароочиститель с большим съемным резервуаром, в который можно было подливать, не выключая прибор. А здесь можно налить воды не более 1 литра. Этого литра мне вполне хватило, чтобы помыть пол (обработать паром) во всей трехкомнатной квартире. Понравилось, что пробку, чтобы выпустить пар после работы, можно без дополнительных насадок. Там постоянно она прикипала, почему прежний прибор вышел из строя. А здесь легко откручивается. Очень довольна. Однозначно рекомендую к покупке, да еще за такую смешную цену.
Достоинства:
Комментарий:
реальный помощник в быту: и пол помыть и кухню отдраить. убирает очень сильные серьёзные загрязнения. правая рука для мамы с маленьким ребёнком
Достоинства:
Комментарий:
я довольна. простой и удобный в использовании . ковры освежила, окна помыла, с душевой тоже справился, другие функции не пробовала. волшебства ждать не стоит, без собственных усилий не обойтись.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо, жене нравится. Все зеркала в доме отмыла до блеска.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пароочиститель! Теперь это мой первый помощник в уборке, как жила все это время без него…
Достоинства:
Комментарий:
Полностью соответствует описанию. Отличное качество
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный, соответствует описанию. отпаривает на ура
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает! кафель ,полы, плиту очищает на ура! убирает все старые наклейки, скотч. никаких минусов нет! нагревается быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Не сложный в эксплуатации, сильный, мне понравился в уборке не заменимый помощник. Стены, пол, окна все с ним в будет в полной чистоте.Спасибо, рекомендую продавца!
Достоинства:
Комментарий:
Моет, но не вау.Полы после него чище ,но въевшуюся грязь не отмыл
Достоинства:
Комментарий:
Доставлен в аккуратной коробке, все выглядит отлично, полный комплект. Будем пробовать в работе нового помощника! Дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер упаковано. Отлично работает. Только маленькие щеточки для швов, быстро выходят из строя.
Достоинства:
Комментарий:
Только начала тестировать. Кухню мыть одно удовольствие! Фартук отмылся без усилий и проблем! Отмыл весь жир. Никаких разводов, что очень радует. Окна тоже отлично моет. Одно но! не могу открутить предохранительную пробку, чтоб долить воду. Может нужно подождать когда остынет ? В целом - работать пароочистителем очень даже удобно и легко!
Достоинства:
Комментарий:
внешний вид все хорошо. Пробовали все согласно инструкции, но не было пара, от слова совсем. Потом начал работать. Посмотрю как будет во второй раз.
Достоинства:
Комментарий:
Работает нормально пар идёт горячий. Только щётки плавятся от горячего пара.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя. Аппарат новый. Струя пара очень мощная.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в срок. Комплект полный производство Китай. Почистил швы в плитке чистит отлично. Жир отмывает но нужно долго парить. Когда долго работаешь то давление падает и пар идет не ровный потом прибор включается и снова начинает подавать пар. Пока чистил швы на кухне он израсходовал 4 литра воды подливать не сложно просто ждете 1 минуту и клапан срабатывает и его можно открутить ( когда прибор горячий то он не открывается). В целом вещь полезная. В процессе уборки все ровно нужно протирать ща ним тряпками будь то швы плитки или жир в духовке или зеркала всегда нужно доводить результат тряпками.нужно еще заказать насадку для мытья окон и тогда еще на окнах проверю.
Достоинства:
Комментарий:
отличный пароочиститель. незаменимый помощник. мытье полов сократилось по времени в три раза.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел хорошо упакованный, все целое. Брала, чтобы очистить кондер в доме. Давление подачи пара падает через 5 секунд, потом снова нужно время чтобы восстановиться. Из за этих перерывов скорость уборки снижается. Но за эти деньги этого и следовало ожидать. Это первый опыт использования. Вещь полезная, но в будущем возьму более дорогую и мощную модель.