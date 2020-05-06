Пароочиститель Kitfort КТ-917
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Характеристики
Тип товара
Пароочистители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 179036
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
55х34х31
Вес, кг.
7.3
Описание товара Пароочиститель Kitfort КТ-917
Многофункциональный аппарат, способный заменить дезинфектор, стеклоочиститель, отпариватель для тканей. Область применения: полы, стены, стеклянные поверхности, тканевые вещи, жалюзи и радиаторы отопления, столешницы, варочные поверхности, СВЧ печи, духовые шкафы, автомобили, мотоциклы и велосипеды. Напряжение: 230 В, 50 Гц.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
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Многофункциональный аппарат, способный заменить дезинфектор, стеклоочиститель, отпариватель для тканей. Область применения: полы, стены, стеклянные поверхности, тканевые вещи, жалюзи и радиаторы отопления, столешницы, варочные поверхности, СВЧ печи, духовые шкафы, автомобили, мотоциклы и велосипеды. Напряжение: 230 В, 50 Гц.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Достоинства:
Хорошо очищает грязь, жир, чистит ковер от волос и шерсти, можно использовать как паровая швабра, много насадок, мытье зеркал и окон, отпариватель для одежды.
Недостатки:
Неудобно и непонятно как выливать воду из бака, после окончания. И то, что никак не посмотреть уровень воды. Хотелось бы еще автоматическую намотку для шнура питания. Въевшаяся грязь на диване увы, не смог взять, но все равно.. стал чище.
Комментарий:
Отличный пароочиститель. Долго выбирала по цене, качеству, функционалу и не ошиблась, выбрав именно эту модель. Ковер чистит на ура, отлично собирает шерсть и волосы, у кого кошки- незаменимая вещь. После пылесоса волосы не все собираются на щетку и много еще остается, пароочиститель их собрал все под чистую, ковер как после химчистки, стал чистый. Отлично справляется с грязью и жиром на плитке и кафеле, на кухонном фартуке. В духовке и микроволновке нужно немного больше времени и усилий, чтобы отошел весь жир. Швы между плитками от грязи чистит тоже хорошо. Понравилось, что в комплекте много насадок и их удобно хранить в отсеке, специально созданного для этого в пароочистителе. Зато в принципе большой бак для воды 1,5 литра, мне хватило на ковры, диван, ванну и кухню, да еще полы помыть. Помыть полы теперь не составит труда, сначала все крошки собрать пылесосом и пройтись паровой шваброй, всё! Полы чистые и не нужны больше эти тряпки с ведрами воды.
Достоинства:
Пароочиститель Kitfort KT-917 :1) хороший дизайн. Не думал что это будет для меня важно, но заметил что внешний вид и расположение насадок мне нравится. 2) хорошо отмывает плитку, включая и швы. 3) неплохо чистит жир ( с кухонного фасада, с духовки и даже решеток газовой печки) 4) удалось отчистить (правда с двух попыток) и застарелые пятна на светлом мягком сиденье кухонного стула. 5) но самое лучшее что он делает это удаляет грязь и пыль со всяких труднодоступных мест ( батареи, швы, рельсы шкафа-купе). В этих случаях приятно видеть как прямо на глазах появляется хороший результат очистки.
Недостатки:
круглые щетки быстро деформируются (интересно запасные можно купить?)
Комментарий:
В общем Пароочиститель Kitfort KT-917 конечно не чудо, слишком загрязненные места и на ткани и на дереве он не устраняет, но имея его можно облегчить работу по уборке квартиры и надеюсь автомобиля.
Пароочиститель Kitfort КТ-917 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пароочиститель Kitfort КТ-917
Достоинства:
Хорошо очищает грязь, жир, чистит ковер от волос и шерсти, можно использовать как паровая швабра, много насадок, мытье зеркал и окон, отпариватель для одежды.
Недостатки:
Неудобно и непонятно как выливать воду из бака, после окончания. И то, что никак не посмотреть уровень воды. Хотелось бы еще автоматическую намотку для шнура питания. Въевшаяся грязь на диване увы, не смог взять, но все равно.. стал чище.
Комментарий:
Отличный пароочиститель. Долго выбирала по цене, качеству, функционалу и не ошиблась, выбрав именно эту модель. Ковер чистит на ура, отлично собирает шерсть и волосы, у кого кошки- незаменимая вещь. После пылесоса волосы не все собираются на щетку и много еще остается, пароочиститель их собрал все под чистую, ковер как после химчистки, стал чистый. Отлично справляется с грязью и жиром на плитке и кафеле, на кухонном фартуке. В духовке и микроволновке нужно немного больше времени и усилий, чтобы отошел весь жир. Швы между плитками от грязи чистит тоже хорошо. Понравилось, что в комплекте много насадок и их удобно хранить в отсеке, специально созданного для этого в пароочистителе. Зато в принципе большой бак для воды 1,5 литра, мне хватило на ковры, диван, ванну и кухню, да еще полы помыть. Помыть полы теперь не составит труда, сначала все крошки собрать пылесосом и пройтись паровой шваброй, всё! Полы чистые и не нужны больше эти тряпки с ведрами воды.
Достоинства:
Пароочиститель Kitfort KT-917 :1) хороший дизайн. Не думал что это будет для меня важно, но заметил что внешний вид и расположение насадок мне нравится. 2) хорошо отмывает плитку, включая и швы. 3) неплохо чистит жир ( с кухонного фасада, с духовки и даже решеток газовой печки) 4) удалось отчистить (правда с двух попыток) и застарелые пятна на светлом мягком сиденье кухонного стула. 5) но самое лучшее что он делает это удаляет грязь и пыль со всяких труднодоступных мест ( батареи, швы, рельсы шкафа-купе). В этих случаях приятно видеть как прямо на глазах появляется хороший результат очистки.
Недостатки:
круглые щетки быстро деформируются (интересно запасные можно купить?)
Комментарий:
В общем Пароочиститель Kitfort KT-917 конечно не чудо, слишком загрязненные места и на ткани и на дереве он не устраняет, но имея его можно облегчить работу по уборке квартиры и надеюсь автомобиля.