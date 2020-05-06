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Пароочиститель Kitfort КТ-917 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пароочиститель Kitfort КТ-917

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Пароочиститель Kitfort KT-917 - фото 1
Пароочиститель Kitfort KT-917 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пароочистители
  • Пароочиститель Kitfort KT-917 - фото 1
  • Пароочиститель Kitfort KT-917 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 179036
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Пароочистители
Размеры в упаковке, см
55х34х31
Вес, кг.
7.3

Описание товара Пароочиститель Kitfort КТ-917

Многофункциональный аппарат, способный заменить дезинфектор, стеклоочиститель, отпариватель для тканей. Область применения: полы, стены, стеклянные поверхности, тканевые вещи, жалюзи и радиаторы отопления, столешницы, варочные поверхности, СВЧ печи, духовые шкафы, автомобили, мотоциклы и велосипеды. Напряжение: 230 В, 50 Гц.

Отзывы о товаре Пароочиститель Kitfort КТ-917

06.05.2020
Ольга

Достоинства:
Хорошо очищает грязь, жир, чистит ковер от волос и шерсти, можно использовать как паровая швабра, много насадок, мытье зеркал и окон, отпариватель для одежды.

Недостатки:
Неудобно и непонятно как выливать воду из бака, после окончания. И то, что никак не посмотреть уровень воды. Хотелось бы еще автоматическую намотку для шнура питания. Въевшаяся грязь на диване увы, не смог взять, но все равно.. стал чище.

Комментарий:
Отличный пароочиститель. Долго выбирала по цене, качеству, функционалу и не ошиблась, выбрав именно эту модель. Ковер чистит на ура, отлично собирает шерсть и волосы, у кого кошки- незаменимая вещь. После пылесоса волосы не все собираются на щетку и много еще остается, пароочиститель их собрал все под чистую, ковер как после химчистки, стал чистый. Отлично справляется с грязью и жиром на плитке и кафеле, на кухонном фартуке. В духовке и микроволновке нужно немного больше времени и усилий, чтобы отошел весь жир. Швы между плитками от грязи чистит тоже хорошо. Понравилось, что в комплекте много насадок и их удобно хранить в отсеке, специально созданного для этого в пароочистителе. Зато в принципе большой бак для воды 1,5 литра, мне хватило на ковры, диван, ванну и кухню, да еще полы помыть. Помыть полы теперь не составит труда, сначала все крошки собрать пылесосом и пройтись паровой шваброй, всё! Полы чистые и не нужны больше эти тряпки с ведрами воды.
03.05.2020
Андрей

Достоинства:
Пароочиститель Kitfort KT-917 :1) хороший дизайн. Не думал что это будет для меня важно, но заметил что внешний вид и расположение насадок мне нравится. 2) хорошо отмывает плитку, включая и швы. 3) неплохо чистит жир ( с кухонного фасада, с духовки и даже решеток газовой печки) 4) удалось отчистить (правда с двух попыток) и застарелые пятна на светлом мягком сиденье кухонного стула. 5) но самое лучшее что он делает это удаляет грязь и пыль со всяких труднодоступных мест ( батареи, швы, рельсы шкафа-купе). В этих случаях приятно видеть как прямо на глазах появляется хороший результат очистки.

Недостатки:
круглые щетки быстро деформируются (интересно запасные можно купить?)

Комментарий:
В общем Пароочиститель Kitfort KT-917 конечно не чудо, слишком загрязненные места и на ткани и на дереве он не устраняет, но имея его можно облегчить работу по уборке квартиры и надеюсь автомобиля.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Пароочистители
Описание
Многофункциональный аппарат, способный заменить дезинфектор, стеклоочиститель, отпариватель для тканей. Область применения: полы, стены, стеклянные поверхности, тканевые вещи, жалюзи и радиаторы отопления, столешницы, варочные поверхности, СВЧ печи, духовые шкафы, автомобили, мотоциклы и велосипеды. Напряжение: 230 В, 50 Гц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
06.05.2020
Ольга

Достоинства:
Хорошо очищает грязь, жир, чистит ковер от волос и шерсти, можно использовать как паровая швабра, много насадок, мытье зеркал и окон, отпариватель для одежды.

Недостатки:
Неудобно и непонятно как выливать воду из бака, после окончания. И то, что никак не посмотреть уровень воды. Хотелось бы еще автоматическую намотку для шнура питания. Въевшаяся грязь на диване увы, не смог взять, но все равно.. стал чище.

Комментарий:
Отличный пароочиститель. Долго выбирала по цене, качеству, функционалу и не ошиблась, выбрав именно эту модель. Ковер чистит на ура, отлично собирает шерсть и волосы, у кого кошки- незаменимая вещь. После пылесоса волосы не все собираются на щетку и много еще остается, пароочиститель их собрал все под чистую, ковер как после химчистки, стал чистый. Отлично справляется с грязью и жиром на плитке и кафеле, на кухонном фартуке. В духовке и микроволновке нужно немного больше времени и усилий, чтобы отошел весь жир. Швы между плитками от грязи чистит тоже хорошо. Понравилось, что в комплекте много насадок и их удобно хранить в отсеке, специально созданного для этого в пароочистителе. Зато в принципе большой бак для воды 1,5 литра, мне хватило на ковры, диван, ванну и кухню, да еще полы помыть. Помыть полы теперь не составит труда, сначала все крошки собрать пылесосом и пройтись паровой шваброй, всё! Полы чистые и не нужны больше эти тряпки с ведрами воды.
03.05.2020
Андрей

Достоинства:
Пароочиститель Kitfort KT-917 :1) хороший дизайн. Не думал что это будет для меня важно, но заметил что внешний вид и расположение насадок мне нравится. 2) хорошо отмывает плитку, включая и швы. 3) неплохо чистит жир ( с кухонного фасада, с духовки и даже решеток газовой печки) 4) удалось отчистить (правда с двух попыток) и застарелые пятна на светлом мягком сиденье кухонного стула. 5) но самое лучшее что он делает это удаляет грязь и пыль со всяких труднодоступных мест ( батареи, швы, рельсы шкафа-купе). В этих случаях приятно видеть как прямо на глазах появляется хороший результат очистки.

Недостатки:
круглые щетки быстро деформируются (интересно запасные можно купить?)

Комментарий:
В общем Пароочиститель Kitfort KT-917 конечно не чудо, слишком загрязненные места и на ткани и на дереве он не устраняет, но имея его можно облегчить работу по уборке квартиры и надеюсь автомобиля.


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