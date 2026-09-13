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Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Мощность, Вт
1850
Максимальная подача пара, г/мин
38
Объём резервуара для воды
1.9
Время нагрева до готовности к работе, сек
35
Щетки и насадки
насадка-щетка с зажимом
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708938
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Описание товара Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9354
Отпариватель Kitfort КТ-9354 подходит для ухода за зимними и меховыми вещами, а также удаления складок с тонких и грубых тканей благодаря мощности 1850 Вт. Вода из 1.9-литрового съемного бака нагревается за 35 сек. Рукавица из комплекта предотвращает появление ожогов на коже при воздействии пара. Kitfort КТ-9354 в корпусе золотистого цвета оборудован металлической подошвой. Материал равномерно распределяет тепло и не покрывается коррозийным налетом. Телескопическая стойка служит для изменения высоты при отпаривании верхней одежды. Конструкция модели включает зажимы для брюк и вешалку. Быстрое перемещение устройства обеспечивают колесики в основании.
Отпариватель Kitfort КТ-9354 подходит для ухода за зимними и меховыми вещами, а также удаления складок с тонких и грубых тканей благодаря мощности 1850 Вт. Вода из 1.9-литрового съемного бака нагревается за 35 сек. Рукавица из комплекта предотвращает появление ожогов на коже при воздействии пара. Kitfort КТ-9354 в корпусе золотистого цвета оборудован металлической подошвой. Материал равномерно распределяет тепло и не покрывается коррозийным налетом. Телескопическая стойка служит для изменения высоты при отпаривании верхней одежды. Конструкция модели включает зажимы для брюк и вешалку. Быстрое перемещение устройства обеспечивают колесики в основании.
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