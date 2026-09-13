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Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9354 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9354

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Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9354 - фото 1
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9354 - фото 2
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9354 - фото 3
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9354 - фото 4
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9354 - фото 5
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9354 - фото 6
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9354 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Мощность, Вт
1850
Максимальная подача пара, г/мин
38
Объём резервуара для воды
1.9
Время нагрева до готовности к работе, сек
35
Щетки и насадки
насадка-щетка с зажимом
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
металл
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9354 - фото 1
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9354 - фото 2
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9354 - фото 3
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9354 - фото 4
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9354 - фото 5
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9354 - фото 6
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9354 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708938
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Цвет
золотой
Комплектация
отпариватель, аксессуары, документация, упаковка
Мощность, Вт
1850
Максимальная подача пара, г/мин
38
Объём резервуара для воды
1.9
Время нагрева до готовности к работе, сек
35
Щетки и насадки
насадка-щетка с зажимом
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
металл
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.6
Длина сетевого шнура
1.9
Габариты
37x22x36 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х39х26
Вес, кг.
6.9

Описание товара Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9354

Отпариватель Kitfort КТ-9354 подходит для ухода за зимними и меховыми вещами, а также удаления складок с тонких и грубых тканей благодаря мощности 1850 Вт. Вода из 1.9-литрового съемного бака нагревается за 35 сек. Рукавица из комплекта предотвращает появление ожогов на коже при воздействии пара. Kitfort КТ-9354 в корпусе золотистого цвета оборудован металлической подошвой. Материал равномерно распределяет тепло и не покрывается коррозийным налетом. Телескопическая стойка служит для изменения высоты при отпаривании верхней одежды. Конструкция модели включает зажимы для брюк и вешалку. Быстрое перемещение устройства обеспечивают колесики в основании.

Отзывы о товаре Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9354




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Цвет
золотой
Комплектация
отпариватель, аксессуары, документация, упаковка
Мощность, Вт
1850
Максимальная подача пара, г/мин
38
Объём резервуара для воды
1.9
Время нагрева до готовности к работе, сек
35
Щетки и насадки
насадка-щетка с зажимом
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
металл
Развернуть
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.6
Длина сетевого шнура
1.9
Габариты
37x22x36 см
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель Kitfort КТ-9354 подходит для ухода за зимними и меховыми вещами, а также удаления складок с тонких и грубых тканей благодаря мощности 1850 Вт. Вода из 1.9-литрового съемного бака нагревается за 35 сек. Рукавица из комплекта предотвращает появление ожогов на коже при воздействии пара. Kitfort КТ-9354 в корпусе золотистого цвета оборудован металлической подошвой. Материал равномерно распределяет тепло и не покрывается коррозийным налетом. Телескопическая стойка служит для изменения высоты при отпаривании верхней одежды. Конструкция модели включает зажимы для брюк и вешалку. Быстрое перемещение устройства обеспечивают колесики в основании.
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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