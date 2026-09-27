B.B. King - Blues (8719039003853) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
B.B. King - Blues
Альбом (сингл)
BLUES
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб.
В наличии
Код товара: 708212
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3 170 руб.
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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039003853]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
B.B. King - Blues
Альбом (сингл)
BLUES
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
A1. Why Do Things Happen To Me A2. Ruby Lee A3. When My Heart Beats Like A Hammer A4. Past Day A5. Boogie Woogie Woman A6. Early In The Morning B1. I Want To Get Married B2. That Ain?t The Way To Do It B3. Troubles, Troubles, Troubles B4. Don?t You Want A Man Like Me B5. You Know I Go For You B6. What Can I Do B7. Sweet Little Angel B8. You Know I Love You
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара B.B. King - Blues (8719039003853) виниловая пластинка
B.B. King - Blues (8719039003853) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039003853]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
B.B. King - Blues
Альбом (сингл)
BLUES
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
A1. Why Do Things Happen To Me A2. Ruby Lee A3. When My Heart Beats Like A Hammer A4. Past Day A5. Boogie Woogie Woman A6. Early In The Morning B1. I Want To Get Married B2. That Ain?t The Way To Do It B3. Troubles, Troubles, Troubles B4. Don?t You Want A Man Like Me B5. You Know I Go For You B6. What Can I Do B7. Sweet Little Angel B8. You Know I Love You
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
B.B. King - Blues (8719039003853) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
B.B. King - Blues (8719039003853) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3170 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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