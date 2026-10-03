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Devin Townsend - Order Of Magnitude: Empath Live (0194397794816) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Devin Townsend - Order Of Magnitude: Empath Live (0194397794816) виниловая пластинка

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Devin Townsend - Order Of Magnitude: Empath Live (0194397794816) виниловая пластинка - фото 1
Devin Townsend - Order Of Magnitude: Empath Live (0194397794816) виниловая пластинка - фото 2
Devin Townsend - Order Of Magnitude: Empath Live (0194397794816) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Devin Townsend
Альбом (сингл)
Order Of Magnitude: Empath Live
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Devin Townsend - Order Of Magnitude: Empath Live (0194397794816) виниловая пластинка - фото 1
  • Devin Townsend - Order Of Magnitude: Empath Live (0194397794816) виниловая пластинка - фото 2
  • Devin Townsend - Order Of Magnitude: Empath Live (0194397794816) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424609
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Devin Townsend - Order Of Magnitude: Empath Live (0194397794816) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397794816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Devin Townsend
Альбом (сингл)
Order Of Magnitude: Empath Live
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Devin Townsend - Order Of Magnitude: Empath Live (0194397794816) виниловая пластинка

Devin Townsend - Order Of Magnitude: Empath Live (0194397794816) виниловая пластинка



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Devin Townsend - Order Of Magnitude: Empath Live (0194397794816) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397794816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Devin Townsend
Альбом (сингл)
Order Of Magnitude: Empath Live
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Описание
Devin Townsend - Order Of Magnitude: Empath Live (0194397794816) виниловая пластинка


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Devin Townsend - Order Of Magnitude: Empath Live (0194397794816) виниловая пластинка - стоимость товара 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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