Louis Armstrong - The Platinum Collection (2LP, Black, 180 Gram, Gatefold) (4601620109423) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Louis Armstrong - The Platinum Collection (2LP, Black, 180 Gram, Gatefold) (4601620109423) виниловая пластинка
"The Platinum Collection" - сборник американского джаз-музыканта и певца Луиса Армстронга, выпущенный в 2026 году. Подборка охватывает разные периоды карьеры музыканта: от записей "Hot Five" 1920-х и эры оркестра 1930-40-х до совместных работ с Эллой Фитцджеральд, Дюком Эллингтоном и Оскаром Питерсоном в 1950-х. В альбом вошли как популярные композиции ("Summertime", "Go Down Moses", "Blueberry Hill", "Mack the Knife"), так и менее известные работы: обработки спиричуэлов, французского шансона, классики мюзиклов и даже аргентинского танго.
Луис Армстронг (1901-1971 гг.) - американский джазовый трубач, вокалист и руководитель биг-бэнда. Армстронг стал одной из самых влиятельных фигур в истории джаза - он не только оказал влияние на развитие жанра, но и популяризовал его во всём мире. В активе музыканта - две премии Грэмми (одна из них - за жизненные достижения), а также множество других наград. Несмотря на то, что Армстронга нет с нами уже более 40 лет, он до сих пор считается одним из лучших джазменов мира.
Side A
- Mack The Knife
- Blueberry Hill
- A Kiss To Build A Dream On
- Kiss Of Fire
- It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing)
- Cheek To Cheek
Side B
- Summertime
- When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)
- West End Blues
- When the Saints Go Marching In
- Dream A Little Dream Of Me
- C'est si bon
Side C
- Go Down Moses
- Nobody Knows The Trouble I've Seen
- Basin Street Blues
- St. James Infirmary (Gambler’s Blues)
- When It's Sleepy Time Down South
Side D
- That Old Feeling
- They Can't Take That Away From Me
- Spooks
- There's A Boat That's Leavin' Soon For New York
- Let’s Do It (Let’s Fall in Love)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитWeezer - Van Weezer (0075678650925) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 860 руб. 3 961 руб.715 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инстр. Анс. П/У Г. Гараняна (Clear) (4680068...
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитАрия - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитНаговицын Сергей - Золотые Хиты (Gold) (4680068805319) виниловая...
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитМихаил Шуфутинский - Подмосковные Вечера (4680068805494) винилов...
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитЧиж & Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293)...
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитВалерий Меладзе - Best (White Vinyl) (4680068806675) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитAdriano Celentano - Il Tempo Se Ne Va – Greatest Hits (440951430...
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитSmokie - Living Next Door To Alice – Greatest Hits (440951430298...
-
В наличииЦена 2 870 руб.718 руб. в СплитDavid Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spider...
-
В наличииЦена 2 870 руб.718 руб. в СплитLeonard Cohen - Songs From A Room (0888751955615) виниловая плас...
-
В наличииЦена 2 870 руб.718 руб. в СплитDeftones - Covers (0093624958291) виниловая пластинка
"The Platinum Collection" - сборник американского джаз-музыканта и певца Луиса Армстронга, выпущенный в 2026 году. Подборка охватывает разные периоды карьеры музыканта: от записей "Hot Five" 1920-х и эры оркестра 1930-40-х до совместных работ с Эллой Фитцджеральд, Дюком Эллингтоном и Оскаром Питерсоном в 1950-х. В альбом вошли как популярные композиции ("Summertime", "Go Down Moses", "Blueberry Hill", "Mack the Knife"), так и менее известные работы: обработки спиричуэлов, французского шансона, классики мюзиклов и даже аргентинского танго.
Луис Армстронг (1901-1971 гг.) - американский джазовый трубач, вокалист и руководитель биг-бэнда. Армстронг стал одной из самых влиятельных фигур в истории джаза - он не только оказал влияние на развитие жанра, но и популяризовал его во всём мире. В активе музыканта - две премии Грэмми (одна из них - за жизненные достижения), а также множество других наград. Несмотря на то, что Армстронга нет с нами уже более 40 лет, он до сих пор считается одним из лучших джазменов мира.
Side A
- Mack The Knife
- Blueberry Hill
- A Kiss To Build A Dream On
- Kiss Of Fire
- It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing)
- Cheek To Cheek
Side B
- Summertime
- When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)
- West End Blues
- When the Saints Go Marching In
- Dream A Little Dream Of Me
- C'est si bon
Side C
- Go Down Moses
- Nobody Knows The Trouble I've Seen
- Basin Street Blues
- St. James Infirmary (Gambler’s Blues)
- When It's Sleepy Time Down South
Side D
- That Old Feeling
- They Can't Take That Away From Me
- Spooks
- There's A Boat That's Leavin' Soon For New York
- Let’s Do It (Let’s Fall in Love)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Louis Armstrong - The Platinum Collection (2LP, Black, 180 Gram, Gatefold) (4601620109423) виниловая пластинка