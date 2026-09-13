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Trevor Rabin - Rio (0196588094910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Trevor Rabin - Rio (0196588094910) виниловая пластинка

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Trevor Rabin - Rio (0196588094910) виниловая пластинка - фото 1
Trevor Rabin - Rio (0196588094910) виниловая пластинка - фото 2
Trevor Rabin - Rio (0196588094910) виниловая пластинка - фото 3
Trevor Rabin - Rio (0196588094910) виниловая пластинка - фото 4
Trevor Rabin - Rio (0196588094910) виниловая пластинка - фото 5
Trevor Rabin - Rio (0196588094910) виниловая пластинка - фото 6
Trevor Rabin - Rio (0196588094910) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Trevor Rabin
Альбом (сингл)
RIO
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Trevor Rabin - Rio (0196588094910) виниловая пластинка - фото 1
  • Trevor Rabin - Rio (0196588094910) виниловая пластинка - фото 2
  • Trevor Rabin - Rio (0196588094910) виниловая пластинка - фото 3
  • Trevor Rabin - Rio (0196588094910) виниловая пластинка - фото 4
  • Trevor Rabin - Rio (0196588094910) виниловая пластинка - фото 5
  • Trevor Rabin - Rio (0196588094910) виниловая пластинка - фото 6
  • Trevor Rabin - Rio (0196588094910) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708173
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588094910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Trevor Rabin
Альбом (сингл)
RIO
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
1. LP 1 Big Mistakes, 2. Push, 3. Oklahoma, 4. Paradise, 5. Thandi, 6. Goodbye, 7. Tumbleweed, 8. LP 2 These Tears, 9. Egoli, 10. Toxic
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Trevor Rabin - Rio (0196588094910) виниловая пластинка

Trevor Rabin - Rio (0196588094910) виниловая пластинка



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Trevor Rabin - Rio (0196588094910) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588094910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Trevor Rabin
Альбом (сингл)
RIO
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
1. LP 1 Big Mistakes, 2. Push, 3. Oklahoma, 4. Paradise, 5. Thandi, 6. Goodbye, 7. Tumbleweed, 8. LP 2 These Tears, 9. Egoli, 10. Toxic
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание
Trevor Rabin - Rio (0196588094910) виниловая пластинка


Теги товара: Поп-музыка
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Отзывы


Trevor Rabin - Rio (0196588094910) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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