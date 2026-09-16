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Radiorama - Super Hits (4640004138505) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Radiorama - Super Hits (4640004138505) виниловая пластинка

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Radiorama - Super Hits (4640004138505) виниловая пластинка - фото 2
Radiorama - Super Hits (4640004138505) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Radiorama
Альбом (сингл)
SUPER HITS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Radiorama - Super Hits (4640004138505) виниловая пластинка - фото 1
  • Radiorama - Super Hits (4640004138505) виниловая пластинка - фото 2
  • Radiorama - Super Hits (4640004138505) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708043
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Radiorama - Super Hits (4640004138505) виниловая пластинка
2 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004138505]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Radiorama
Альбом (сингл)
SUPER HITS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Desire, Vampires, Why Baby Why, Aliens, ABCD, Yeti, Come Back My Lover, Aliens 2, Cause The Night, Radiorama Medley
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Super Hits (20)
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Radiorama - Super Hits (4640004138505) виниловая пластинка

Очередной выпуск из серии виниловых пластинок Super Hits. На данном сборнике представлены лучшие хиты группы Radiorama. Radiorama - итальянская диско-группа, основана в 1984 году. Группа была популярна во второй половине 80-х в жанре диско. В состав проекта входили три студийных вокалиста: Мауро Фарина (Mauro Farina), Клара Морони (Clara Moroni) и Симона Занини (Simona Zanini). Главные хиты Chance to Desire (1984), Desire (1985), Aliens (1987) и Yeti (1987). Историю Radiorama условно можно разделить на две части: первая, с 1985 по 1988-89 (в эти времена Italo-disco и Hi-Nrg царствовали на всех европейских дискотеках) и вторая (1989-90). Главным вокалистом Radiorama был Mauro Farina. Женский вокал исполняли Clara Moroni, Simona Zanini. Композиторами, продюсерами и аранжировщиками были Mauro Farina и Giuliano Crivellente.

Отзывы о товаре Radiorama - Super Hits (4640004138505) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004138505]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Radiorama
Альбом (сингл)
SUPER HITS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Desire, Vampires, Why Baby Why, Aliens, ABCD, Yeti, Come Back My Lover, Aliens 2, Cause The Night, Radiorama Medley
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Super Hits (20)
Страна производитель
Россия
Описание
Очередной выпуск из серии виниловых пластинок Super Hits. На данном сборнике представлены лучшие хиты группы Radiorama. Radiorama - итальянская диско-группа, основана в 1984 году. Группа была популярна во второй половине 80-х в жанре диско. В состав проекта входили три студийных вокалиста: Мауро Фарина (Mauro Farina), Клара Морони (Clara Moroni) и Симона Занини (Simona Zanini). Главные хиты Chance to Desire (1984), Desire (1985), Aliens (1987) и Yeti (1987). Историю Radiorama условно можно разделить на две части: первая, с 1985 по 1988-89 (в эти времена Italo-disco и Hi-Nrg царствовали на всех европейских дискотеках) и вторая (1989-90). Главным вокалистом Radiorama был Mauro Farina. Женский вокал исполняли Clara Moroni, Simona Zanini. Композиторами, продюсерами и аранжировщиками были Mauro Farina и Giuliano Crivellente.
Самовывоз
Доставка
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Купить Radiorama - Super Hits (4640004138505) виниловая пластинка - по цене 2750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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