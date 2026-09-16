Radiorama - Super Hits (4640004138505) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Radiorama - Super Hits (4640004138505) виниловая пластинка
Очередной выпуск из серии виниловых пластинок Super Hits. На данном сборнике представлены лучшие хиты группы Radiorama. Radiorama - итальянская диско-группа, основана в 1984 году. Группа была популярна во второй половине 80-х в жанре диско. В состав проекта входили три студийных вокалиста: Мауро Фарина (Mauro Farina), Клара Морони (Clara Moroni) и Симона Занини (Simona Zanini). Главные хиты Chance to Desire (1984), Desire (1985), Aliens (1987) и Yeti (1987). Историю Radiorama условно можно разделить на две части: первая, с 1985 по 1988-89 (в эти времена Italo-disco и Hi-Nrg царствовали на всех европейских дискотеках) и вторая (1989-90). Главным вокалистом Radiorama был Mauro Farina. Женский вокал исполняли Clara Moroni, Simona Zanini. Композиторами, продюсерами и аранжировщиками были Mauro Farina и Giuliano Crivellente.
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