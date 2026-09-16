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Various Artists - Reggae Roots Vibration (coloured) (8430717000611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Reggae Roots Vibration (coloured) (8430717000611) виниловая пластинка

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Various Artists - Reggae Roots Vibration (coloured) (8430717000611) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Reggae Roots Vibration (coloured) (8430717000611) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reggae Roots Vibration
Жанр
Регги
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Reggae Roots Vibration (coloured) (8430717000611) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Reggae Roots Vibration (coloured) (8430717000611) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707824
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - Reggae Roots Vibration (coloured) (8430717000611) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mpo Records
Barcode
[8430717000611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reggae Roots Vibration
Жанр
Регги
Трек-лист
Sun Is Shining, The Harder They Come, Rock on, Shine Eye Gal, Wide Awake in a Dream, Some Woman Must Cry, I Shot the Sheriff, Pressure Drop, Cherry Oh Baby, I See Your Face, Let Go the Dread, Respiration
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Reggae Roots Vibration (coloured) (8430717000611) виниловая пластинка

Various Artists - Reggae Roots Vibration (coloured) (8430717000611) виниловая пластинка



Теги товара: Регги

Отзывы о товаре Various Artists - Reggae Roots Vibration (coloured) (8430717000611) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mpo Records
Barcode
[8430717000611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reggae Roots Vibration
Жанр
Регги
Трек-лист
Sun Is Shining, The Harder They Come, Rock on, Shine Eye Gal, Wide Awake in a Dream, Some Woman Must Cry, I Shot the Sheriff, Pressure Drop, Cherry Oh Baby, I See Your Face, Let Go the Dread, Respiration
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Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание
Various Artists - Reggae Roots Vibration (coloured) (8430717000611) виниловая пластинка


Теги товара: Регги
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Reggae Roots Vibration (coloured) (8430717000611) виниловая пластинка - стоимость товара 2970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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