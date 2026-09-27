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Glenn Hughes - Feel (coloured) (9010974000709) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Glenn Hughes - Feel (coloured) (9010974000709) виниловая пластинка

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Glenn Hughes - Feel (coloured) (9010974000709) виниловая пластинка - фото 1
Glenn Hughes - Feel (coloured) (9010974000709) виниловая пластинка - фото 2
Glenn Hughes - Feel (coloured) (9010974000709) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Glenn Hughes
Альбом (сингл)
Feel
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Glenn Hughes - Feel (coloured) (9010974000709) виниловая пластинка - фото 1
  • Glenn Hughes - Feel (coloured) (9010974000709) виниловая пластинка - фото 2
  • Glenn Hughes - Feel (coloured) (9010974000709) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707198
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Glenn Hughes - Feel (coloured) (9010974000709) виниловая пластинка
6 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000709]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Glenn Hughes
Альбом (сингл)
Feel
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Big Time, Livin' For The Minute, Does It Mean That Much To Youx, Save Me Tonight (I'll Be Waiting), Redline Coffee & Vanilla, Push!, She Loves Your Money, Speak Your Mind, Talkin' To Messiah, Maybe Your Baby
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Glenn Hughes - Feel (coloured) (9010974000709) виниловая пластинка

Feel — четвертый сольный студийный альбом бывшего вокалиста и басиста Deep Purple, Black Sabbath и Trapeze Гленна Хьюза. Он был выпущен первоначально в 1995 году. Лимитированное издание на цветном виниле в гейтфолде. Альбом показывает певца в его самой независимой форме. Эксперты утверждают, что мастер полностью нашел свой собственный стиль на Feel - мелодичный хард-рок с оправданной перспективой на миллионную аудиторию. Feel цепляет, коммерческий и убедительный по всей линии.

Отзывы о товаре Glenn Hughes - Feel (coloured) (9010974000709) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000709]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Glenn Hughes
Альбом (сингл)
Feel
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Big Time, Livin' For The Minute, Does It Mean That Much To Youx, Save Me Tonight (I'll Be Waiting), Redline Coffee & Vanilla, Push!, She Loves Your Money, Speak Your Mind, Talkin' To Messiah, Maybe Your Baby
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Feel — четвертый сольный студийный альбом бывшего вокалиста и басиста Deep Purple, Black Sabbath и Trapeze Гленна Хьюза. Он был выпущен первоначально в 1995 году. Лимитированное издание на цветном виниле в гейтфолде. Альбом показывает певца в его самой независимой форме. Эксперты утверждают, что мастер полностью нашел свой собственный стиль на Feel - мелодичный хард-рок с оправданной перспективой на миллионную аудиторию. Feel цепляет, коммерческий и убедительный по всей линии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Glenn Hughes - Feel (coloured) (9010974000709) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6180 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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