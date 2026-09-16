Helmet - Meantime (0602557563597) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Helmet - Meantime (0602557563597) виниловая пластинка
Meantime - второй студийный альбом американской группы Helmet, выпущенный 23 июня 1992 года на лейбле Interscope Records. Несмотря на то, что первоначально он не достиг коммерческого успеха, заняв 68-е место в чарте Billboard 200, альбом был хорошо принят музыкальными критиками и считается влиятельным альбом метал жанра. Альбом был продан тиражом более 2 миллионов копий по всему миру. Переиздание 2017 года. Helmet — американская рок-группа из Нью-Йорка, основанная в 1989 году Пейджем Хамильтоном, который стал вокалистом и гитаристом группы. За своё существование состав коллектива часто менялся. Пейдж Хамильтон является единственным участником группы, который входил в состав с самого начала. За своё существование выпустили восемь студийных альбомов и два альбома-сборника. Группа получила известность благодаря альбому Meantime 1992 года и синглам Unsung и In the Meantime. Выпустив четыре альбома, Helmet распались в 1998 году, но воссоединились в 2004 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 870 руб.968 руб. в СплитКишлак - СХИК2 (coloured) (4660285005662) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 890 руб.973 руб. в СплитSindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510...
-
В наличииЦена 3 900 руб.975 руб. в СплитМумий Тролль - Шамора Ч.2 (4680068805425) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитFleetwood Mac - Blues Jam In Chicago (0198029560114) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитTraffic - Traffic (0602577512551) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитSade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитDepeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитRoger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) ...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитJimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитLauryn Hill - MTV Unplugged No.2.0 (0190758512112) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитCage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитMiles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Helmet - Meantime (0602557563597) виниловая пластинка