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Пикник - Чужой (Gold) (4680068806002) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Пикник - Чужой (Gold) (4680068806002) виниловая пластинка

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Пикник - Чужой (Gold) (4680068806002) виниловая пластинка - фото 1
Пикник - Чужой (Gold) (4680068806002) виниловая пластинка - фото 2
Пикник - Чужой (Gold) (4680068806002) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Чужой
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Пикник - Чужой (Gold) (4680068806002) виниловая пластинка - фото 1
  • Пикник - Чужой (Gold) (4680068806002) виниловая пластинка - фото 2
  • Пикник - Чужой (Gold) (4680068806002) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705796
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пикник - Чужой (Gold) (4680068806002) виниловая пластинка
2 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806002]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Чужой
Жанр
Русский рок
Трек-лист
1. Лихорадка 2. Дикие игры 3. Герой 4. Нигредо 5. А может быть, и не было меня 6. Здесь под жёлтым солнцем ламп 7. Осень 8. Бум (обретение смысла) 9. Великий Бог — Рубль 10. Apokalips
Версия издания
стандартное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Пикник - Чужой (Gold) (4680068806002) виниловая пластинка

Пикник - Чужой (Gold) (4680068806002) виниловая пластинка



Теги товара: Русский рок, Пикник

Отзывы о товаре Пикник - Чужой (Gold) (4680068806002) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806002]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Чужой
Жанр
Русский рок
Трек-лист
1. Лихорадка 2. Дикие игры 3. Герой 4. Нигредо 5. А может быть, и не было меня 6. Здесь под жёлтым солнцем ламп 7. Осень 8. Бум (обретение смысла) 9. Великий Бог — Рубль 10. Apokalips
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Версия издания
стандартное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Пикник - Чужой (Gold) (4680068806002) виниловая пластинка


Теги товара: Русский рок, Пикник
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Пикник - Чужой (Gold) (4680068806002) виниловая пластинка - по цене 2750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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