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Пикник - Искры И Канкан (Gold) (4680068805999) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Пикник - Искры И Канкан (Gold) (4680068805999) виниловая пластинка

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Пикник - Искры И Канкан (Gold) (4680068805999) виниловая пластинка - фото 1
Пикник - Искры И Канкан (Gold) (4680068805999) виниловая пластинка - фото 2
Пикник - Искры И Канкан (Gold) (4680068805999) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Искры И Канкан
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Пикник - Искры И Канкан (Gold) (4680068805999) виниловая пластинка - фото 1
  • Пикник - Искры И Канкан (Gold) (4680068805999) виниловая пластинка - фото 2
  • Пикник - Искры И Канкан (Gold) (4680068805999) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705792
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пикник - Искры И Канкан (Gold) (4680068805999) виниловая пластинка
2 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805999]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Искры И Канкан
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Лихие пришли времена, Злая кровь, Парню 90 лет, Последний из Могикан, Все хорошо!, Ты кукла из папье-маше, Большая игра, Принцесса, Зачем?, Ничего
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Пикник - Искры И Канкан (Gold) (4680068805999) виниловая пластинка

«Искры и Канкан» — двадцать второй музыкальный альбом Пикника, выпущенный в 2017 году. Релиз состоит из 10 свежих, ярких и интересных композиций, в которых узнается «уникальный почерк» коллектива уже с первых секунд прослушивания. В этом альбоме, который слушается на одном дыхании, Эдмунд Шклярский с его коллективом остались верны своему стилю, проделав как всегда превосходную работу.



Теги товара: Пикник, Цветной винил

Отзывы о товаре Пикник - Искры И Канкан (Gold) (4680068805999) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805999]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Искры И Канкан
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Лихие пришли времена, Злая кровь, Парню 90 лет, Последний из Могикан, Все хорошо!, Ты кукла из папье-маше, Большая игра, Принцесса, Зачем?, Ничего
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
«Искры и Канкан» — двадцать второй музыкальный альбом Пикника, выпущенный в 2017 году. Релиз состоит из 10 свежих, ярких и интересных композиций, в которых узнается «уникальный почерк» коллектива уже с первых секунд прослушивания. В этом альбоме, который слушается на одном дыхании, Эдмунд Шклярский с его коллективом остались верны своему стилю, проделав как всегда превосходную работу.


Теги товара: Пикник, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Пикник - Искры И Канкан (Gold) (4680068805999) виниловая пластинка - по цене 2750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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