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Пикник - Железные Мантры (Gold) (4680068805975) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Пикник - Железные Мантры (Gold) (4680068805975) виниловая пластинка

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Пикник - Железные Мантры (Gold) (4680068805975) виниловая пластинка - фото 1
Пикник - Железные Мантры (Gold) (4680068805975) виниловая пластинка - фото 2
Пикник - Железные Мантры (Gold) (4680068805975) виниловая пластинка - фото 3
Пикник - Железные Мантры (Gold) (4680068805975) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Железные Мантры
Жанр
Русский рок
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Пикник - Железные Мантры (Gold) (4680068805975) виниловая пластинка - фото 1
  • Пикник - Железные Мантры (Gold) (4680068805975) виниловая пластинка - фото 2
  • Пикник - Железные Мантры (Gold) (4680068805975) виниловая пластинка - фото 3
  • Пикник - Железные Мантры (Gold) (4680068805975) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705791
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пикник - Железные Мантры (Gold) (4680068805975) виниловая пластинка
2 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805975]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Железные Мантры
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Недобитый романтик, Гиперболоид, Колдыри да колдобины, Железные мантры, Вот же это слово, Лунатики, Дом мой на двух ногах, Существо, Здесь живут дома-колодцы, Цветок ненастья, Приоткроется дверь…
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Пикник - Железные Мантры (Gold) (4680068805975) виниловая пластинка

Пикник - Железные Мантры (Gold) (4680068805975) виниловая пластинка



Теги товара: Русский рок, Пикник

Отзывы о товаре Пикник - Железные Мантры (Gold) (4680068805975) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805975]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Железные Мантры
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Недобитый романтик, Гиперболоид, Колдыри да колдобины, Железные мантры, Вот же это слово, Лунатики, Дом мой на двух ногах, Существо, Здесь живут дома-колодцы, Цветок ненастья, Приоткроется дверь…
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Пикник - Железные Мантры (Gold) (4680068805975) виниловая пластинка


Теги товара: Русский рок, Пикник
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Пикник - Железные Мантры (Gold) (4680068805975) виниловая пластинка - по цене 2750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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