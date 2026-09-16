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Bad Boys Blue - Kiss (Red) (4680068802233) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bad Boys Blue - Kiss (Red) (4680068802233) виниловая пластинка

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Bad Boys Blue - Kiss (Red) (4680068802233) виниловая пластинка - фото 1
Bad Boys Blue - Kiss (Red) (4680068802233) виниловая пластинка - фото 2
Bad Boys Blue - Kiss (Red) (4680068802233) виниловая пластинка - фото 3
Bad Boys Blue - Kiss (Red) (4680068802233) виниловая пластинка - фото 4
Bad Boys Blue - Kiss (Red) (4680068802233) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Kiss
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bad Boys Blue - Kiss (Red) (4680068802233) виниловая пластинка - фото 1
  • Bad Boys Blue - Kiss (Red) (4680068802233) виниловая пластинка - фото 2
  • Bad Boys Blue - Kiss (Red) (4680068802233) виниловая пластинка - фото 3
  • Bad Boys Blue - Kiss (Red) (4680068802233) виниловая пластинка - фото 4
  • Bad Boys Blue - Kiss (Red) (4680068802233) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705773
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bad Boys Blue - Kiss (Red) (4680068802233) виниловая пластинка
2 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802233]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Kiss
Жанр
Диско
Трек-лист
Kiss You All Over, Baby, Sooner Or Later, Kisses And Tears (My One And Only), The Woman I Love, It All For You, Baby, I Live, Heart Of Midnight, Where Have You Gone, Aguarda Tu Amor (Save Your Love), I'm Still In Love, Remix)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300

Описание товара Bad Boys Blue - Kiss (Red) (4680068802233) виниловая пластинка

Kiss (с англ. — «Поцелуй») — девятый студийный альбом немецкой евродиско-группы Bad Boys Blue, вышедший в 1993 году. Kiss содержит один хит группы — «Kiss You All Over, Baby» (в исполнении Джона МакИнерни, ранее эта композиция была записана в исполнении Тревора Тэйлора). Также в альбоме присутствует изменённая версия композиции — «I Live», а также хит предыдущего альбома — «Save Your Love» на испанском языке под названием «Aquarda Tu Amor».

Отзывы о товаре Bad Boys Blue - Kiss (Red) (4680068802233) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802233]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Kiss
Жанр
Диско
Трек-лист
Kiss You All Over, Baby, Sooner Or Later, Kisses And Tears (My One And Only), The Woman I Love, It All For You, Baby, I Live, Heart Of Midnight, Where Have You Gone, Aguarda Tu Amor (Save Your Love), I'm Still In Love, Remix)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Kiss (с англ. — «Поцелуй») — девятый студийный альбом немецкой евродиско-группы Bad Boys Blue, вышедший в 1993 году. Kiss содержит один хит группы — «Kiss You All Over, Baby» (в исполнении Джона МакИнерни, ранее эта композиция была записана в исполнении Тревора Тэйлора). Также в альбоме присутствует изменённая версия композиции — «I Live», а также хит предыдущего альбома — «Save Your Love» на испанском языке под названием «Aquarda Tu Amor».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Bad Boys Blue - Kiss (Red) (4680068802233) виниловая пластинка - по цене 2750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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