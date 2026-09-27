Top.Mail.Ru
Powerwolf - Lupus Dei (0039841603415) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Powerwolf - Lupus Dei (0039841603415) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Powerwolf - Lupus Dei (0039841603415) виниловая пластинка - фото 1
Powerwolf - Lupus Dei (0039841603415) виниловая пластинка - фото 2
Powerwolf - Lupus Dei (0039841603415) виниловая пластинка - фото 3
Powerwolf - Lupus Dei (0039841603415) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Powerwolf
Альбом (сингл)
Lupus Dei
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Powerwolf - Lupus Dei (0039841603415) виниловая пластинка - фото 1
  • Powerwolf - Lupus Dei (0039841603415) виниловая пластинка - фото 2
  • Powerwolf - Lupus Dei (0039841603415) виниловая пластинка - фото 3
  • Powerwolf - Lupus Dei (0039841603415) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705398
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Powerwolf - Lupus Dei (0039841603415) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade
Barcode
[0039841603415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Powerwolf
Альбом (сингл)
Lupus Dei
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Lupus Daemonis, We Take It from the Living, Prayer in the Dark, Saturday Satan, In Blood We Trust, Behind the Leathermask, Vampires Don't Die, When the Moon Shines Red, Mother Mary is a Bird of Prey, Tiger of Sabrod, Lupus Dei
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Metal Blade Records 40 Anniversary 1982 - 2022
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Powerwolf - Lupus Dei (0039841603415) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lupus Daemonis, We Take It from the Living, Prayer in the Dark, Saturday Satan, In Blood We Trust, Behind the Leathermask, Vampires Don't Die, When the Moon Shines Red, Mother Mary is a Bird of Prey, Tiger of Sabrod, Lupus Dei

Отзывы о товаре Powerwolf - Lupus Dei (0039841603415) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade
Barcode
[0039841603415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Powerwolf
Альбом (сингл)
Lupus Dei
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Lupus Daemonis, We Take It from the Living, Prayer in the Dark, Saturday Satan, In Blood We Trust, Behind the Leathermask, Vampires Don't Die, When the Moon Shines Red, Mother Mary is a Bird of Prey, Tiger of Sabrod, Lupus Dei
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Metal Blade Records 40 Anniversary 1982 - 2022
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lupus Daemonis, We Take It from the Living, Prayer in the Dark, Saturday Satan, In Blood We Trust, Behind the Leathermask, Vampires Don't Die, When the Moon Shines Red, Mother Mary is a Bird of Prey, Tiger of Sabrod, Lupus Dei
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Powerwolf - Lupus Dei (0039841603415) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...