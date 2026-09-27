Top.Mail.Ru
Slayer - Show No Mercy (0039841579116) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Slayer - Show No Mercy (0039841579116) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Slayer - Show No Mercy (0039841579116) виниловая пластинка - фото 1
Slayer - Show No Mercy (0039841579116) виниловая пластинка - фото 2
Slayer - Show No Mercy (0039841579116) виниловая пластинка - фото 3
Slayer - Show No Mercy (0039841579116) виниловая пластинка - фото 4
Slayer - Show No Mercy (0039841579116) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Show No Mercy
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Slayer - Show No Mercy (0039841579116) виниловая пластинка - фото 1
  • Slayer - Show No Mercy (0039841579116) виниловая пластинка - фото 2
  • Slayer - Show No Mercy (0039841579116) виниловая пластинка - фото 3
  • Slayer - Show No Mercy (0039841579116) виниловая пластинка - фото 4
  • Slayer - Show No Mercy (0039841579116) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705373
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Slayer - Show No Mercy (0039841579116) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade
Barcode
[0039841579116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Show No Mercy
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Evil Has No Boundaries, The Antichrist, The Sword, Fight Till Death, Metalstorm / Face The Slayer, Black Magic, Tormentor, The Final Command, Crionics, Show No Mercy
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slayer - Show No Mercy (0039841579116) виниловая пластинка

Дебютный студийный альбом американской трэш-метал-группы Slayer, выпущенный на лейбле Metal Blade Records 3 декабря 1983 года. По условиям контракта группе совсем не было выделено денег для записи дебютного альбома, поэтому участникам пришлось финансировать его самостоятельно. Сбережения Тома Арайа и деньги, взятые в долг у отца Керри Кинга, стали той суммой, с которой группа приступила к записи. Совершая поездку для продвижения альбома, группа взяла с собой своих близких друзей и членов семьи, которые помогали за кулисами с освещением и звуком. Хотя альбом критикуется за плохое качество изготовления, он стал для Metal Blade Records наиболее продаваемым и успешным альбомом. Такие песни как «Die by the Sword», «The Antichrist» и «Black Magic» игрались Slayer на концертах регулярно.

Отзывы о товаре Slayer - Show No Mercy (0039841579116) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade
Barcode
[0039841579116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Show No Mercy
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Evil Has No Boundaries, The Antichrist, The Sword, Fight Till Death, Metalstorm / Face The Slayer, Black Magic, Tormentor, The Final Command, Crionics, Show No Mercy
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дебютный студийный альбом американской трэш-метал-группы Slayer, выпущенный на лейбле Metal Blade Records 3 декабря 1983 года. По условиям контракта группе совсем не было выделено денег для записи дебютного альбома, поэтому участникам пришлось финансировать его самостоятельно. Сбережения Тома Арайа и деньги, взятые в долг у отца Керри Кинга, стали той суммой, с которой группа приступила к записи. Совершая поездку для продвижения альбома, группа взяла с собой своих близких друзей и членов семьи, которые помогали за кулисами с освещением и звуком. Хотя альбом критикуется за плохое качество изготовления, он стал для Metal Blade Records наиболее продаваемым и успешным альбомом. Такие песни как «Die by the Sword», «The Antichrist» и «Black Magic» игрались Slayer на концертах регулярно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Slayer - Show No Mercy (0039841579116) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...