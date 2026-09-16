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Killswitch Engage - This Consequence (coloured) (0039841612318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Killswitch Engage - This Consequence (coloured) (0039841612318) виниловая пластинка

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Killswitch Engage - This Consequence (coloured) (0039841612318) виниловая пластинка - фото 1
Killswitch Engage - This Consequence (coloured) (0039841612318) виниловая пластинка - фото 2
Killswitch Engage - This Consequence (coloured) (0039841612318) виниловая пластинка - фото 3
Killswitch Engage - This Consequence (coloured) (0039841612318) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
KILLSWITCH ENGAGE
Альбом (сингл)
This Consequence
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Killswitch Engage - This Consequence (coloured) (0039841612318) виниловая пластинка - фото 1
  • Killswitch Engage - This Consequence (coloured) (0039841612318) виниловая пластинка - фото 2
  • Killswitch Engage - This Consequence (coloured) (0039841612318) виниловая пластинка - фото 3
  • Killswitch Engage - This Consequence (coloured) (0039841612318) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705372
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Killswitch Engage - This Consequence (coloured) (0039841612318) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841612318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
KILLSWITCH ENGAGE
Альбом (сингл)
This Consequence
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Abandon Us, Discordant Nation, Aftermath, Forever Aligned, I Believe Where It Dies, Collusion, The Fall of Us, Broken Glass, Requiem
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Killswitch Engage - This Consequence (coloured) (0039841612318) виниловая пластинка

Американская металкор-группа Killswitch Engage задействовала все свои сильные стороны в своем девятом полноформатном альбоме «This Consequence», создав грубую, брутальную и блестяще яркую работу. Издание на цветном виниле.. Killswitch Engage из Западного Массачусетса — Адам Дуткевич (гитара), Джоэл Стротцель (гитара), Майк ДАнтонио (бас), Джастин Фоли (ударные) и Джесси Лич (вокал) — всегда характеризовались своей технической точностью и необузданной энергией на сцене. В 2002 году их альбом Alive Or Just Breathing был назван одним из 100 величайших металлических альбомов всех времен. С золотыми и платиновыми наградами за The End of Heartache и As Daylight Dies и тремя номинациями на премию Grammy они являются одной из самых важных металлических групп. Они заполняли залы и делили сцены с Iron Maiden, Slipknot и My Chemical Romance. Со своим девятым альбомом «This Consequence» они продолжают совершенствовать свой фирменный стиль.

Отзывы о товаре Killswitch Engage - This Consequence (coloured) (0039841612318) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841612318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
KILLSWITCH ENGAGE
Альбом (сингл)
This Consequence
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Abandon Us, Discordant Nation, Aftermath, Forever Aligned, I Believe Where It Dies, Collusion, The Fall of Us, Broken Glass, Requiem
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Американская металкор-группа Killswitch Engage задействовала все свои сильные стороны в своем девятом полноформатном альбоме «This Consequence», создав грубую, брутальную и блестяще яркую работу. Издание на цветном виниле.. Killswitch Engage из Западного Массачусетса — Адам Дуткевич (гитара), Джоэл Стротцель (гитара), Майк ДАнтонио (бас), Джастин Фоли (ударные) и Джесси Лич (вокал) — всегда характеризовались своей технической точностью и необузданной энергией на сцене. В 2002 году их альбом Alive Or Just Breathing был назван одним из 100 величайших металлических альбомов всех времен. С золотыми и платиновыми наградами за The End of Heartache и As Daylight Dies и тремя номинациями на премию Grammy они являются одной из самых важных металлических групп. Они заполняли залы и делили сцены с Iron Maiden, Slipknot и My Chemical Romance. Со своим девятым альбомом «This Consequence» они продолжают совершенствовать свой фирменный стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Killswitch Engage - This Consequence (coloured) (0039841612318) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4030 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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