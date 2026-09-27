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Slayer - Haunting The Chapel (0039841578515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Slayer - Haunting The Chapel (0039841578515) виниловая пластинка

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Slayer - Haunting The Chapel (0039841578515) виниловая пластинка - фото 1
Slayer - Haunting The Chapel (0039841578515) виниловая пластинка - фото 2
Slayer - Haunting The Chapel (0039841578515) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Haunting The Chapel
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Slayer - Haunting The Chapel (0039841578515) виниловая пластинка - фото 1
  • Slayer - Haunting The Chapel (0039841578515) виниловая пластинка - фото 2
  • Slayer - Haunting The Chapel (0039841578515) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705368
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Slayer - Haunting The Chapel (0039841578515) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841578515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Haunting The Chapel
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Трек-лист
Chemical Warfare, Captor Of Sin, Haunting The Chapel, Aggressive Perfector
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slayer - Haunting The Chapel (0039841578515) виниловая пластинка

Haunting the Chapel — мини-альбом трэш-метал-группы Slayer, выпущенный в 1984 году на лейбле Metal Blade. Был записан в Голливуде продюсером Брайаном Слэйглом. На запись оказали влияние группа Venom, которой вдохновлялся Керри Кинг, и ударник Джин Хоглан, который помог ударнику Slayer, Дэйву Ломбардо, с игрой на двойном бас-барабане. Хотя на альбоме было представлено всего три песни и он не вошёл в чарты, релиз оказался важным для группы в её ранний период. Критики отмечают заметную эволюцию звучания по сравнению с предыдущим альбомом команды (Show No Mercy). Haunting the Chapel продемонстрировал сложившийся «классический» стиль группы. Песни «Captor of Sin» и «Chemical Warfare» стали регулярно исполняться на концертах. Песня «Chemical Warfare» также вошла в список песен игры Guitar Hero: Warriors of Rock.

Отзывы о товаре Slayer - Haunting The Chapel (0039841578515) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841578515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Haunting The Chapel
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Трек-лист
Chemical Warfare, Captor Of Sin, Haunting The Chapel, Aggressive Perfector
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Haunting the Chapel — мини-альбом трэш-метал-группы Slayer, выпущенный в 1984 году на лейбле Metal Blade. Был записан в Голливуде продюсером Брайаном Слэйглом. На запись оказали влияние группа Venom, которой вдохновлялся Керри Кинг, и ударник Джин Хоглан, который помог ударнику Slayer, Дэйву Ломбардо, с игрой на двойном бас-барабане. Хотя на альбоме было представлено всего три песни и он не вошёл в чарты, релиз оказался важным для группы в её ранний период. Критики отмечают заметную эволюцию звучания по сравнению с предыдущим альбомом команды (Show No Mercy). Haunting the Chapel продемонстрировал сложившийся «классический» стиль группы. Песни «Captor of Sin» и «Chemical Warfare» стали регулярно исполняться на концертах. Песня «Chemical Warfare» также вошла в список песен игры Guitar Hero: Warriors of Rock.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Slayer - Haunting The Chapel (0039841578515) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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