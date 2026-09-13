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Уровень магнитный Inforce 230мм 06-11-054 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень магнитный Inforce 230мм 06-11-054

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Уровень магнитный Inforce 230мм 06-11-054 - фото 1
Уровень магнитный Inforce 230мм 06-11-054 - фото 2
Уровень магнитный Inforce 230мм 06-11-054 - фото 3
Уровень магнитный Inforce 230мм 06-11-054 - фото 4
Уровень магнитный Inforce 230мм 06-11-054 - фото 5
Уровень магнитный Inforce 230мм 06-11-054 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень магнитный Inforce 230мм 06-11-054 - фото 1
  • Уровень магнитный Inforce 230мм 06-11-054 - фото 2
  • Уровень магнитный Inforce 230мм 06-11-054 - фото 3
  • Уровень магнитный Inforce 230мм 06-11-054 - фото 4
  • Уровень магнитный Inforce 230мм 06-11-054 - фото 5
  • Уровень магнитный Inforce 230мм 06-11-054 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705172
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Характеристики

Бренд
Inforce
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, упаковка
Магнитное крепление
да
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
2.7
Высота, см
4.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х5х2
Вес, г.
160

Описание товара Уровень магнитный Inforce 230мм 06-11-054

Встречайте магнитный уровень Inforce 230 мм — профессиональный инструмент для точного и быстрого измерения. Обладает мощным магнитом, надежно фиксирующим уровень на металлических поверхностях, что идеально для монтажных и отделочных работ. Прочный корпус и противоударные заглушки обеспечивают долгий срок службы. Колба с защитой от ультрафиолета гарантирует четкую видимость даже при ярком освещении. Компактный размер делает его удобным для работы в ограниченном пространстве.

Отзывы о товаре Уровень магнитный Inforce 230мм 06-11-054




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Характеристики
Бренд
Inforce
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, упаковка
Магнитное крепление
да
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
2.7
Высота, см
4.6
Страна производитель
Китай
Описание
Встречайте магнитный уровень Inforce 230 мм — профессиональный инструмент для точного и быстрого измерения. Обладает мощным магнитом, надежно фиксирующим уровень на металлических поверхностях, что идеально для монтажных и отделочных работ. Прочный корпус и противоударные заглушки обеспечивают долгий срок службы. Колба с защитой от ультрафиолета гарантирует четкую видимость даже при ярком освещении. Компактный размер делает его удобным для работы в ограниченном пространстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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