Top.Mail.Ru
Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 1
Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 2
Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 3
Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 4
Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 5
Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 6
Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 7
Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 8
Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 9
Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 10
Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 11
Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 12
Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 13
Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 14
Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 15
Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 16
Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 17
Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 18
Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 1
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 2
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 3
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 4
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 5
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 6
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 7
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 8
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 9
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 10
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 11
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 12
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 13
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 14
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 15
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 16
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 17
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 18
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652791
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104)
750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.06х0.03
Вес, г.
540

Описание товара Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104)

Уровень алюминиевый фрезерованный Сибртех УС-1,0-1200 34104 длиной 1200 мм, с 3 глазками и рукоятками, пригодится для проведения работ, требующих высокой точности. Поможет выявить отклонения от горизонтальной и вертикальной плоскостей и угла 45°. Используется во время строительных и отделочных работ, будет полезен начинающему мастеру и профессионалу.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — инструмент изготовлен из алюминиевого профиля.
  • Высокая точность — глазки установлены с использованием электронного контроля, фрезерованная рабочая часть уменьшает погрешность при выполнении измерений.
  • Дополнительные возможности — измерительная шкала позволяет определять габариты заготовок, полок и т.д.
  • Комфортная работа — благодаря рукояткам инструмент легко удерживать.

Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Описание

Уровень алюминиевый фрезерованный Сибртех УС-1,0-1200 34104 длиной 1200 мм, с 3 глазками и рукоятками, пригодится для проведения работ, требующих высокой точности. Поможет выявить отклонения от горизонтальной и вертикальной плоскостей и угла 45°. Используется во время строительных и отделочных работ, будет полезен начинающему мастеру и профессионалу.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — инструмент изготовлен из алюминиевого профиля.
  • Высокая точность — глазки установлены с использованием электронного контроля, фрезерованная рабочая часть уменьшает погрешность при выполнении измерений.
  • Дополнительные возможности — измерительная шкала позволяет определять габариты заготовок, полок и т.д.
  • Комфортная работа — благодаря рукояткам инструмент легко удерживать.

Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый УС-1,0-1200, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34104) - этот товар вы можете купить по цене 750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...