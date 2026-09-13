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Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный

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Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 1
Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 2
Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 3
Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 4
Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 5
Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 6
Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 7
Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 8
Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 9
Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 10
Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 11
Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 12
Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 13
Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 14
Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 15
Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 16
Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 17
Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 18
Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 19
Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
500
Цвет
черный
Количество отделений
1
Количество тостов
1
Регулировка степени обжаривания
Да
  • Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 1
  • Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 2
  • Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 3
  • Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 4
  • Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 5
  • Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 6
  • Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 7
  • Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 8
  • Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 9
  • Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 10
  • Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 11
  • Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 12
  • Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 13
  • Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 14
  • Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 15
  • Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 16
  • Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 17
  • Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 18
  • Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 19
  • Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704028
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
500
Цвет
черный
Количество отделений
1
Количество тостов
1
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
Тостер,инструкция-1шт.
Габариты
16x22x9.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х17х11
Вес, кг.
1.22

Описание товара Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный

Тостер Hyundai HYT-8007 черный, мощность 500Вт, количество отделений: 1.

Отзывы о товаре Тостер Hyundai HYT-8007 500Вт черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
500
Цвет
черный
Количество отделений
1
Количество тостов
1
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Съемный поддон для крошек
Да
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Комплектация
Тостер,инструкция-1шт.
Габариты
16x22x9.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Hyundai HYT-8007 черный, мощность 500Вт, количество отделений: 1.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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