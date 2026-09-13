Top.Mail.Ru
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 14
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 15
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 16
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 17
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 18
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 19
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 20
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 21
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 22
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 23
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 24
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 25
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 26
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 27
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 14
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 15
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 16
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 17
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 18
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 19
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 20
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 21
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 22
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 23
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 24
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 25
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 26
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 27
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703967
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
Да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
44x26x36см
Размеры в упаковке, см
49х38х30
Вес, кг.
11.1

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая

Многофункциональная микроволновая печь позволяет готовить пищу самыми разными способами. Внутренний объем устройства составляет 20 л, а диаметр поворотного стола внутри него — 255 мм. Такого сочетания хватит даже для тепловой обработки пищи в большой емкости, рассчитанной на большое количество порций, в самых разных режимах. Данная модель оснащена грилем, который может работать как отдельно, так и в сочетании с микроволнами. Он выполнен с использованием отдельного ТЭН. Мощность СВЧ достигает 700 Вт, а в комплекте с печью поставляется эргономичная решетка, на которой удобно готовить с помощью гриля. Помимо этого, функционал устройства включает автоматические разогрев и разморозку, а также приготовление по заданной программе. Запустить процесс можно отложено, по встроенному таймеру. Прибор оснащён защитой от детей. Для удобства очистки изнутри микроволновка отделана специальной эмалью, за которой легко ухаживать. Все настройки отображаются на информативном и ярком ЖК-дисплее, а установка режима приготовления осуществляется с помощью всего нескольких органов управления — колеса и нескольких кнопок. С ними легко разберется любой, все очень интуитивно и снабжено пиктограммами. В комплекте поставляется подробная инструкция на русском языке.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
Да
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
44x26x36см
Описание
Многофункциональная микроволновая печь позволяет готовить пищу самыми разными способами. Внутренний объем устройства составляет 20 л, а диаметр поворотного стола внутри него — 255 мм. Такого сочетания хватит даже для тепловой обработки пищи в большой емкости, рассчитанной на большое количество порций, в самых разных режимах. Данная модель оснащена грилем, который может работать как отдельно, так и в сочетании с микроволнами. Он выполнен с использованием отдельного ТЭН. Мощность СВЧ достигает 700 Вт, а в комплекте с печью поставляется эргономичная решетка, на которой удобно готовить с помощью гриля. Помимо этого, функционал устройства включает автоматические разогрев и разморозку, а также приготовление по заданной программе. Запустить процесс можно отложено, по встроенному таймеру. Прибор оснащён защитой от детей. Для удобства очистки изнутри микроволновка отделана специальной эмалью, за которой легко ухаживать. Все настройки отображаются на информативном и ярком ЖК-дисплее, а установка режима приготовления осуществляется с помощью всего нескольких органов управления — колеса и нескольких кнопок. С ними легко разберется любой, все очень интуитивно и снабжено пиктограммами. В комплекте поставляется подробная инструкция на русском языке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...