Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
1000
Число скоростей
6
Насадки
насадка-крюк, насадка-блендер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703916
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Описание товара Миксер Rondell RDE-1353 1000Вт черный
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта.
? Миксер Rondell RDE-1353 — это идеальный помощник на вашей кухне, который сделает процесс приготовления пищи быстрым и приятным. С мощностью 1000 Вт он легко справляется с любыми задачами, будь то взбивание яиц или замешивание теста.
? Уникальная система насадок включает в себя венчики и насадки для теста, что позволяет вам готовить разнообразные блюда. Вы сможете выбрать из 6 скоростей, чтобы добиться нужной консистенции, а турборежим поможет вам в экстренных ситуациях.
? Эргономичный дизайн и легкий вес делают использование миксера комфортным. Кнопка отсоединения насадок обеспечивает простоту в смене аксессуаров, а пластиковый корпус придает устройству стильный и современный вид.
?? Не упустите возможность сделать вашу кухню более функциональной с помощью миксера Rondell RDE-1353!
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта.
? Миксер Rondell RDE-1353 — это идеальный помощник на вашей кухне, который сделает процесс приготовления пищи быстрым и приятным. С мощностью 1000 Вт он легко справляется с любыми задачами, будь то взбивание яиц или замешивание теста.
? Уникальная система насадок включает в себя венчики и насадки для теста, что позволяет вам готовить разнообразные блюда. Вы сможете выбрать из 6 скоростей, чтобы добиться нужной консистенции, а турборежим поможет вам в экстренных ситуациях.
? Эргономичный дизайн и легкий вес делают использование миксера комфортным. Кнопка отсоединения насадок обеспечивает простоту в смене аксессуаров, а пластиковый корпус придает устройству стильный и современный вид.
?? Не упустите возможность сделать вашу кухню более функциональной с помощью миксера Rondell RDE-1353!
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