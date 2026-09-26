Top.Mail.Ru
Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый - фото 1
Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый - фото 2
Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый - фото 3
Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый - фото 4
Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый - фото 5
Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый - фото 6
Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый - фото 7
Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый - фото 8
Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый - фото 9
Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый - фото 10
Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый - фото 11
Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый - фото 12
Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый - фото 13
Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый - фото 14
Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый - фото 1
  • Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый - фото 2
  • Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый - фото 3
  • Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый - фото 4
  • Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый - фото 5
  • Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый - фото 6
  • Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый - фото 7
  • Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый - фото 8
  • Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый - фото 9
  • Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый - фото 10
  • Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый - фото 11
  • Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый - фото 12
  • Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый - фото 13
  • Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый - фото 14
  • Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703869
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Утюги
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х16х14
Вес, кг.
1.53

Описание товара Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый

Быстро и эффективно погладьте белье, костюм, детскую одежду утюгом Hyundai H-SI01780. Одновременно освежите блузку или вечернее платье с помощью встроенной функции вертикального отпаривания. Ощутите, как процесс глажки становится проще и удобнее. Качественная керамическая подошва Enviro Ceramic равномерно нагревается, долго держит тепло и прекрасно скользит по любой ткани.

Отзывы о товаре Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Утюги
Страна производитель
Китай
Описание
Быстро и эффективно погладьте белье, костюм, детскую одежду утюгом Hyundai H-SI01780. Одновременно освежите блузку или вечернее платье с помощью встроенной функции вертикального отпаривания. Ощутите, как процесс глажки становится проще и удобнее. Качественная керамическая подошва Enviro Ceramic равномерно нагревается, долго держит тепло и прекрасно скользит по любой ткани.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Утюг Hyundai H-SI01780 3100Вт розовый/бордовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...