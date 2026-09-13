Утюг Hyundai H-SIP3100 3100Вт серый/серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703844
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
серебро
Основной цвет
серый
Прочее
автоотключение
Страна бренда
Республика Корея
Максимальная мощность, Вт
3100
Материал подошвы
нержавеющая сталь
Функции и особенности
желобок для пуговиц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х11
Вес, кг.
1.9
Описание товара Утюг Hyundai H-SIP3100 3100Вт серый/серебристый
Удобный современный утюг, оснащенный необходимыми функциями для ухода за бельем домашних условиях. Стильный дизайн простота использовании делает прибор желанным для каждой хозяйки.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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Бренд
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
серебро
Основной цвет
серый
Прочее
автоотключение
Страна бренда
Республика Корея
Максимальная мощность, Вт
3100
Материал подошвы
нержавеющая сталь
Функции и особенности
желобок для пуговиц
Страна производитель
Китай
Удобный современный утюг, оснащенный необходимыми функциями для ухода за бельем домашних условиях. Стильный дизайн простота использовании делает прибор желанным для каждой хозяйки.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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