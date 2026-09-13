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Характеристики
Тип товара
Минипечи
Объем
38 л
Максимальная температура
250 °C
Конвекция
да
Мощность
2000 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703718
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Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY075 38л. 2000Вт серебристый/черный
Иногда на кухне не хватает места для размещения полноценного духового шкафа. Но без столь многофункционального девайса готовить бывает сложно. Для таких случаев и существует Hyundai MIO-HY075. Эта миниатюрная печь ничем не уступает в функциональности полноценной и превосходно справляется даже со сложными рецептами. Такое возможно благодаря многочисленным режимам готовки, используемым данной моделью. Она имитирует конвектомат, в котором пища готовится благодаря циркуляции прогретого воздуха. Такой метод термической обработки обеспечивает равномерный прогрев всей поверхности блюда. В Hyundai MIO-HY075 можно выбрать и направление, с которого или с которых будет подаваться жар: снизу, сверху или с обоих сразу. Температура также регулируется и варьируется до 250 градусов. Благодаря таким тонким и разнообразным настройкам работу мини-печи можно подстроить для идеального приготовления любого блюда. Также в устройстве предусмотрен и таймер. Каждому из перечисленных параметров соответствует один из четырёх эргономичных поворотных регуляторов. Для удобного определения готовности на лицевой панели устройства также присутствует яркий световой индикатор, который помогает сориентироваться, пора ли начать готовку. Мощность Hyundai MIO-HY075 составляет 2000 Ватт. Её достаточно, чтобы быстро нагревать печь до любого нужного температурного режима. Внутренний объём прибора – 38 литров. Он способен вместить даже большое блюдо. В комплекте с данной моделью поставляются решётка и универсальный эмалированный прямоугольный противень.
Иногда на кухне не хватает места для размещения полноценного духового шкафа. Но без столь многофункционального девайса готовить бывает сложно. Для таких случаев и существует Hyundai MIO-HY075. Эта миниатюрная печь ничем не уступает в функциональности полноценной и превосходно справляется даже со сложными рецептами. Такое возможно благодаря многочисленным режимам готовки, используемым данной моделью. Она имитирует конвектомат, в котором пища готовится благодаря циркуляции прогретого воздуха. Такой метод термической обработки обеспечивает равномерный прогрев всей поверхности блюда. В Hyundai MIO-HY075 можно выбрать и направление, с которого или с которых будет подаваться жар: снизу, сверху или с обоих сразу. Температура также регулируется и варьируется до 250 градусов. Благодаря таким тонким и разнообразным настройкам работу мини-печи можно подстроить для идеального приготовления любого блюда. Также в устройстве предусмотрен и таймер. Каждому из перечисленных параметров соответствует один из четырёх эргономичных поворотных регуляторов. Для удобного определения готовности на лицевой панели устройства также присутствует яркий световой индикатор, который помогает сориентироваться, пора ли начать готовку. Мощность Hyundai MIO-HY075 составляет 2000 Ватт. Её достаточно, чтобы быстро нагревать печь до любого нужного температурного режима. Внутренний объём прибора – 38 литров. Он способен вместить даже большое блюдо. В комплекте с данной моделью поставляются решётка и универсальный эмалированный прямоугольный противень.
Мини-печь Hyundai MIO-HY075 38л. 2000Вт серебристый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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