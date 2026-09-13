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Характеристики
Тип товара
Вспениватель молока
Мощность, Вт
500
Объем чаши, л
0.24
Количество режимов работы
4
Функция подогрева
да
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703673
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Описание товара Капучинатор Hyundai HMF-P700 стационар. 500мл черный
Капучинатор Hyundai HMF-P700 — это надёжный помощник для ценителей кофейных напитков с молочной пенкой. С его помощью легко приготовить капучино, латте, макиато и какао. Модель сочетает функциональность, лаконичный дизайн и простое управление, делая приготовление напитков быстрым и комфортным.
Капучинатор выполнен в виде стационарного прибора с прочным корпусом из металла и пластика. Он устойчив на поверхности и легко очищается после использования. Объём ёмкости — 500 мл, чего достаточно для приготовления напитков сразу на несколько персон. Это удобно как для ежедневного утреннего ритуала, так и для угощения гостей.
HMF-P700 подключается к сети и оснащён нагревательным элементом мощностью 500 Вт. Этой мощности достаточно для создания густой, стабильной пенки за считаные секунды. Капучинатор предлагает четыре режима работы — он может как вспенивать молоко, так и подогревать его. Это особенно удобно для тех, кто любит разнообразие вкусов и текстур.
Функция нагрева позволяет готовить горячие напитки без использования плиты или микроволновки. Пенка получается плотной и равномерной — как в любимой кофейне. Интуитивно понятное управление и стильный чёрный корпус делают модель удобной в эксплуатации и эстетичной на кухне.
Капучинатор Hyundai HMF-P700 — это надёжный помощник для ценителей кофейных напитков с молочной пенкой. С его помощью легко приготовить капучино, латте, макиато и какао. Модель сочетает функциональность, лаконичный дизайн и простое управление, делая приготовление напитков быстрым и комфортным.
Капучинатор выполнен в виде стационарного прибора с прочным корпусом из металла и пластика. Он устойчив на поверхности и легко очищается после использования. Объём ёмкости — 500 мл, чего достаточно для приготовления напитков сразу на несколько персон. Это удобно как для ежедневного утреннего ритуала, так и для угощения гостей.
HMF-P700 подключается к сети и оснащён нагревательным элементом мощностью 500 Вт. Этой мощности достаточно для создания густой, стабильной пенки за считаные секунды. Капучинатор предлагает четыре режима работы — он может как вспенивать молоко, так и подогревать его. Это особенно удобно для тех, кто любит разнообразие вкусов и текстур.
Функция нагрева позволяет готовить горячие напитки без использования плиты или микроволновки. Пенка получается плотной и равномерной — как в любимой кофейне. Интуитивно понятное управление и стильный чёрный корпус делают модель удобной в эксплуатации и эстетичной на кухне.
Капучинатор Hyundai HMF-P700 стационар. 500мл черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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