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Капучинатор Hyundai HMF-P700 стационар. 500мл черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Капучинатор Hyundai HMF-P700 стационар. 500мл черный

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Капучинатор Hyundai HMF-P700 стационар. 500мл черный - фото 1
Капучинатор Hyundai HMF-P700 стационар. 500мл черный - фото 2
Капучинатор Hyundai HMF-P700 стационар. 500мл черный - фото 3
Капучинатор Hyundai HMF-P700 стационар. 500мл черный - фото 4
Капучинатор Hyundai HMF-P700 стационар. 500мл черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вспениватель молока
Мощность, Вт
500
Объем чаши, л
0.24
Количество режимов работы
4
Функция подогрева
да
Цвет
черный
  • Капучинатор Hyundai HMF-P700 стационар. 500мл черный - фото 1
  • Капучинатор Hyundai HMF-P700 стационар. 500мл черный - фото 2
  • Капучинатор Hyundai HMF-P700 стационар. 500мл черный - фото 3
  • Капучинатор Hyundai HMF-P700 стационар. 500мл черный - фото 4
  • Капучинатор Hyundai HMF-P700 стационар. 500мл черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703673
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Вспениватель молока
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность, Вт
500
Объем чаши, л
0.24
Количество режимов работы
4
Функция подогрева
да
Питание
от сети
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х14х14
Вес, г.
767

Описание товара Капучинатор Hyundai HMF-P700 стационар. 500мл черный

Капучинатор Hyundai HMF-P700 — это надёжный помощник для ценителей кофейных напитков с молочной пенкой. С его помощью легко приготовить капучино, латте, макиато и какао. Модель сочетает функциональность, лаконичный дизайн и простое управление, делая приготовление напитков быстрым и комфортным. Капучинатор выполнен в виде стационарного прибора с прочным корпусом из металла и пластика. Он устойчив на поверхности и легко очищается после использования. Объём ёмкости — 500 мл, чего достаточно для приготовления напитков сразу на несколько персон. Это удобно как для ежедневного утреннего ритуала, так и для угощения гостей. HMF-P700 подключается к сети и оснащён нагревательным элементом мощностью 500 Вт. Этой мощности достаточно для создания густой, стабильной пенки за считаные секунды. Капучинатор предлагает четыре режима работы — он может как вспенивать молоко, так и подогревать его. Это особенно удобно для тех, кто любит разнообразие вкусов и текстур. Функция нагрева позволяет готовить горячие напитки без использования плиты или микроволновки. Пенка получается плотной и равномерной — как в любимой кофейне. Интуитивно понятное управление и стильный чёрный корпус делают модель удобной в эксплуатации и эстетичной на кухне.

Отзывы о товаре Капучинатор Hyundai HMF-P700 стационар. 500мл черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Вспениватель молока
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность, Вт
500
Объем чаши, л
0.24
Количество режимов работы
4
Функция подогрева
да
Питание
от сети
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Капучинатор Hyundai HMF-P700 — это надёжный помощник для ценителей кофейных напитков с молочной пенкой. С его помощью легко приготовить капучино, латте, макиато и какао. Модель сочетает функциональность, лаконичный дизайн и простое управление, делая приготовление напитков быстрым и комфортным. Капучинатор выполнен в виде стационарного прибора с прочным корпусом из металла и пластика. Он устойчив на поверхности и легко очищается после использования. Объём ёмкости — 500 мл, чего достаточно для приготовления напитков сразу на несколько персон. Это удобно как для ежедневного утреннего ритуала, так и для угощения гостей. HMF-P700 подключается к сети и оснащён нагревательным элементом мощностью 500 Вт. Этой мощности достаточно для создания густой, стабильной пенки за считаные секунды. Капучинатор предлагает четыре режима работы — он может как вспенивать молоко, так и подогревать его. Это особенно удобно для тех, кто любит разнообразие вкусов и текстур. Функция нагрева позволяет готовить горячие напитки без использования плиты или микроволновки. Пенка получается плотной и равномерной — как в любимой кофейне. Интуитивно понятное управление и стильный чёрный корпус делают модель удобной в эксплуатации и эстетичной на кухне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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