Капучинатор Kitfort КТ-710
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вспениватель молока
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 180745
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вспениватель молока
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х17
Вес, кг.
1.08
Описание товара Капучинатор Kitfort КТ-710
Индукционный капучинатор для приготовления молочной пенки. Он работает в трёх режимах: горячее вспенивание, холодное вспенивание и подогрев. Кроме вспенивания и подогрева молока капучинатор можно использовать для приготовления горячего шоколада, какао, разогревания и смешивания соусов.
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Индукционный капучинатор для приготовления молочной пенки. Он работает в трёх режимах: горячее вспенивание, холодное вспенивание и подогрев. Кроме вспенивания и подогрева молока капучинатор можно использовать для приготовления горячего шоколада, какао, разогревания и смешивания соусов.
Достоинства:
Удобный
Прочный
Стильный
Работает
Хороший сервис
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Трижды имел дело с данным капучинатором.
Первый раз покупал подруге в подарок и выбирал исключительно по характеристикам и внешнему виду. Подруга осталась довольна и, когда встал такой вопрос, я посоветовал другу к приобретению эту же модель. Он также остался доволен.
В результате, когда я захотел взять себе капучинатор, про модель уже даже не думал и, как результат: три из трёх.
Молоко взбивает отлично, работает хорошо.
В процессе эксплуатации возникла небольшая проблемка, как выяснилось позже, имел место брак, но в сервисе решили всё быстро и качественно, аппарат стоит уже больше года и при использовании каждый день по несколько раз, до сих пор не подавал признаков нежелания работать.
Достоинства:
Густая пена. Стильный и компактный. Тихий в работе. Легкий в использовании. Легко моется. 2 насадки в комплекте. Понятная инструкция.
Комментарий:
Отличный взбиватель пены для капучино! Советую всем. Для меня он достаточно стильный и компактный. Очень тихий в работе и легкий в использовании. После приготовления все легко моется даже тряпкой. Правда, при первом снятии венчика было опасение сломать его, т.к очень плотно сидел. Но, благо, есть очень понятная инструкция. на вид все сделано с большим запасом прочности. Как будет на деле, при более длительной эксплуатации - покажет время. Теперь не нужно отдельно подогревать в СВЧ молоко и потом его взбивать во френч прессе (лайфхак для тех, кто не хочет тратиться на покупку). После покупки для меня только положительные эмоции. Пена очень плотная и долго не оседает (зависит от производителя молока).
Капучинатор Kitfort КТ-710 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Капучинатор Kitfort КТ-710
Достоинства:
Удобный
Прочный
Стильный
Работает
Хороший сервис
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Трижды имел дело с данным капучинатором.
Первый раз покупал подруге в подарок и выбирал исключительно по характеристикам и внешнему виду. Подруга осталась довольна и, когда встал такой вопрос, я посоветовал другу к приобретению эту же модель. Он также остался доволен.
В результате, когда я захотел взять себе капучинатор, про модель уже даже не думал и, как результат: три из трёх.
Молоко взбивает отлично, работает хорошо.
В процессе эксплуатации возникла небольшая проблемка, как выяснилось позже, имел место брак, но в сервисе решили всё быстро и качественно, аппарат стоит уже больше года и при использовании каждый день по несколько раз, до сих пор не подавал признаков нежелания работать.
Достоинства:
Густая пена. Стильный и компактный. Тихий в работе. Легкий в использовании. Легко моется. 2 насадки в комплекте. Понятная инструкция.
Комментарий:
Отличный взбиватель пены для капучино! Советую всем. Для меня он достаточно стильный и компактный. Очень тихий в работе и легкий в использовании. После приготовления все легко моется даже тряпкой. Правда, при первом снятии венчика было опасение сломать его, т.к очень плотно сидел. Но, благо, есть очень понятная инструкция. на вид все сделано с большим запасом прочности. Как будет на деле, при более длительной эксплуатации - покажет время. Теперь не нужно отдельно подогревать в СВЧ молоко и потом его взбивать во френч прессе (лайфхак для тех, кто не хочет тратиться на покупку). После покупки для меня только положительные эмоции. Пена очень плотная и долго не оседает (зависит от производителя молока).