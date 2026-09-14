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Вспениватель молока Smeg MFF11PKEU розовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вспениватель молока Smeg MFF11PKEU розовый

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Вспениватель молока Smeg MFF11PKEU розовый - фото 1
Вспениватель молока Smeg MFF11PKEU розовый - фото 2
Вспениватель молока Smeg MFF11PKEU розовый - фото 3
Вспениватель молока Smeg MFF11PKEU розовый - фото 4
Вспениватель молока Smeg MFF11PKEU розовый - фото 5
Вспениватель молока Smeg MFF11PKEU розовый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
500
Объем
0.6
Цвет
розовый
  • Вспениватель молока Smeg MFF11PKEU розовый - фото 1
  • Вспениватель молока Smeg MFF11PKEU розовый - фото 2
  • Вспениватель молока Smeg MFF11PKEU розовый - фото 3
  • Вспениватель молока Smeg MFF11PKEU розовый - фото 4
  • Вспениватель молока Smeg MFF11PKEU розовый - фото 5
  • Вспениватель молока Smeg MFF11PKEU розовый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730628
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Характеристики

Бренд
Smeg
Материал корпуса
металл
Мощность
500
Объем
0.6
Питание
от сети
Цвет
розовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х24
Вес, кг.
2.9

Описание товара Вспениватель молока Smeg MFF11PKEU розовый

Вспениватель молока Smeg MFF11PKEU розовый

Отзывы о товаре Вспениватель молока Smeg MFF11PKEU розовый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Материал корпуса
металл
Мощность
500
Объем
0.6
Питание
от сети
Цвет
розовый
Страна производитель
Китай
Описание
Вспениватель молока Smeg MFF11PKEU розовый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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