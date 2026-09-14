Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вспениватель молока
Мощность, Вт
500
Объем чаши, л
0.18
Количество режимов работы
3
Функция подогрева
да
Цвет
зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730630
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Вспениватель молока Smeg MFF02PGEU пастельный зеленый
Вспениватель молока Smeg — это стильное и функциональное устройство, которое идеально дополнит вашу кухню. Благодаря корпусу из высококачественного пластика устройство отличается легкостью и прочностью, его вес составляет всего 0,84 кг. Мощность в 500 Вт обеспечивает быстрое и эффективное вспенивание молока.
Элегантный голубой цвет корпуса добавит яркий акцент в вашу кухню, а благодаря наличию функции подогрева вы сможете наслаждаться горячими напитками в любое время. Вспениватель оснащен тремя режимами работы, что позволяет выбрать оптимальный режим для различных видов молока и напитков.
Прибор работает от сети, обеспечивая стабильное питание и надежную работу. Объем чаши составляет 180 мл, что удобно для приготовления одной-двух порций напитка. Как и все продукты бренда Smeg, этот вспениватель молока сочетает в себе стиль, качество и функциональность, делая процесс приготовления напитков быстрым и приятным.
Вспениватель молока Smeg — это стильное и функциональное устройство, которое идеально дополнит вашу кухню. Благодаря корпусу из высококачественного пластика устройство отличается легкостью и прочностью, его вес составляет всего 0,84 кг. Мощность в 500 Вт обеспечивает быстрое и эффективное вспенивание молока.
Элегантный голубой цвет корпуса добавит яркий акцент в вашу кухню, а благодаря наличию функции подогрева вы сможете наслаждаться горячими напитками в любое время. Вспениватель оснащен тремя режимами работы, что позволяет выбрать оптимальный режим для различных видов молока и напитков.
Прибор работает от сети, обеспечивая стабильное питание и надежную работу. Объем чаши составляет 180 мл, что удобно для приготовления одной-двух порций напитка. Как и все продукты бренда Smeg, этот вспениватель молока сочетает в себе стиль, качество и функциональность, делая процесс приготовления напитков быстрым и приятным.
Вспениватель молока Smeg MFF02PGEU пастельный зеленый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вспениватель молока Smeg MFF02PGEU пастельный зеленый