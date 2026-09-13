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Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный

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Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 1
Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 2
Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 3
Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 4
Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 5
Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 6
Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 7
Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 8
Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 9
Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 10
Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 11
Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 12
Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 13
Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 14
Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 15
Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 16
Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 17
Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 18
Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Вертел
нет
Цвет
черный
Внутренний объем духовки, л
42
Минимальная температура
100 °C
Максимальная температура
250 °C
Количество конфорок
2
Мощность духовки
1600
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 1
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 2
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 3
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 4
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 5
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 6
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 7
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 8
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 9
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 10
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 11
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 12
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 13
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 14
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 15
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 16
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 17
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 18
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703578
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минипечи
Вертел
нет
Цвет
черный
Внутренний объем духовки, л
42
Минимальная температура
100 °C
Максимальная температура
250 °C
Количество конфорок
2
Число электрических конфорок
2
Управление
механическое
Управление со смартфона
Нет
Дисплей
нет
Мощность духовки
1600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х43х42
Вес, кг.
7.5

Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный

Модель Hyundai MIO-HY098 сочетает в себе функциональность электроплитки, гриля, электрической духовки и тостера. Пользуйтесь одновременно и двумя электрическими конфорками, и мини-печью, чтобы сделать сразу несколько блюд для всей семьи. Например, варите спагетти и готовьте ароматный соус, а в печи запекайте курицу-гриль. Модель быстро прогревается до нужной температуры благодаря высокой мощности 1600 Вт. Объем печи – 42 л. В ней можно запечь крупный кусок мяса в фольге или сделать большую пиццу Удобное механическое управление. Мини-печь оборудована четырьмя поворотными переключателями. С помощью верхней ручки включайте одну из конфорок или сразу обе. Следующей поворотной ручкой устанавливайте температуру в диапазоне от 100 до 250 C. Еще один переключатель предназначен для выбора режимов работы, а нижний – для запуска таймера. 6 режимов работы. Включайте большую конфорку мощностью 1000 Вт, чтобы быстрее приготовить суп или рагу на всю семью. Конфорка поменьше мощностью 600 Вт пригодится для жарки блинчиков или варки кофе в турке. Можно одновременно использовать обе конфорки. Запекайте в мини-печи рыбу, стейки или птицу на гриле, для этого подойдет режим верхнего жара. «Нижний жар» - режим для выпечки пирогов, разогрева блюд. Включайте одновременно оба режима и конвекцию, чтобы объемные блюда пропеклись более равномерно. Таймер до 60 минут. Регулируйте время приготовления в пределах часа с шагом в 5 минут. Запускайте таймер повторно, чтобы запечь сложные или многосоставные блюда. Антипригарное покрытие. Забудьте про неприятные пятна от пищи или частички еды на стенках печи. Внутреннее покрытие камеры легко и быстро моется обычной губкой. Все необходимые аксессуары. В комплекте идут решетка-гриль, эмалированный прямоугольный противень, ухват, поддон для крошек и масла. Готовьте любимые блюда с комфортом. Эргономичный дизайн. Наблюдайте за процессом приготовления через широкую стеклянную дверцу. Внутренняя подсветка включается автоматически, когда прибор работает. Печь легко открывается с помощью большой ручки из нержавеющей стали. Размещайте мини-печь Hyundai MIO-HY098, где вам удобно: нескользящие ножки делают модель устойчивой на любой поверхности, будь то подоконник или столешница. Мини-печь в универсальной черной расцветке выглядит стильно и хорошо впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минипечи
Вертел
нет
Цвет
черный
Внутренний объем духовки, л
42
Минимальная температура
100 °C
Максимальная температура
250 °C
Количество конфорок
2
Число электрических конфорок
2
Управление
механическое
Управление со смартфона
Нет
Дисплей
нет
Развернуть
Мощность духовки
1600
Страна производитель
Китай
Описание
Модель Hyundai MIO-HY098 сочетает в себе функциональность электроплитки, гриля, электрической духовки и тостера. Пользуйтесь одновременно и двумя электрическими конфорками, и мини-печью, чтобы сделать сразу несколько блюд для всей семьи. Например, варите спагетти и готовьте ароматный соус, а в печи запекайте курицу-гриль. Модель быстро прогревается до нужной температуры благодаря высокой мощности 1600 Вт. Объем печи – 42 л. В ней можно запечь крупный кусок мяса в фольге или сделать большую пиццу Удобное механическое управление. Мини-печь оборудована четырьмя поворотными переключателями. С помощью верхней ручки включайте одну из конфорок или сразу обе. Следующей поворотной ручкой устанавливайте температуру в диапазоне от 100 до 250 C. Еще один переключатель предназначен для выбора режимов работы, а нижний – для запуска таймера. 6 режимов работы. Включайте большую конфорку мощностью 1000 Вт, чтобы быстрее приготовить суп или рагу на всю семью. Конфорка поменьше мощностью 600 Вт пригодится для жарки блинчиков или варки кофе в турке. Можно одновременно использовать обе конфорки. Запекайте в мини-печи рыбу, стейки или птицу на гриле, для этого подойдет режим верхнего жара. «Нижний жар» - режим для выпечки пирогов, разогрева блюд. Включайте одновременно оба режима и конвекцию, чтобы объемные блюда пропеклись более равномерно. Таймер до 60 минут. Регулируйте время приготовления в пределах часа с шагом в 5 минут. Запускайте таймер повторно, чтобы запечь сложные или многосоставные блюда. Антипригарное покрытие. Забудьте про неприятные пятна от пищи или частички еды на стенках печи. Внутреннее покрытие камеры легко и быстро моется обычной губкой. Все необходимые аксессуары. В комплекте идут решетка-гриль, эмалированный прямоугольный противень, ухват, поддон для крошек и масла. Готовьте любимые блюда с комфортом. Эргономичный дизайн. Наблюдайте за процессом приготовления через широкую стеклянную дверцу. Внутренняя подсветка включается автоматически, когда прибор работает. Печь легко открывается с помощью большой ручки из нержавеющей стали. Размещайте мини-печь Hyundai MIO-HY098, где вам удобно: нескользящие ножки делают модель устойчивой на любой поверхности, будь то подоконник или столешница. Мини-печь в универсальной черной расцветке выглядит стильно и хорошо впишется в любой интерьер.
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Отзывы


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