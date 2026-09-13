Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY098 42л. 1600Вт черный

Модель Hyundai MIO-HY098 сочетает в себе функциональность электроплитки, гриля, электрической духовки и тостера. Пользуйтесь одновременно и двумя электрическими конфорками, и мини-печью, чтобы сделать сразу несколько блюд для всей семьи. Например, варите спагетти и готовьте ароматный соус, а в печи запекайте курицу-гриль. Модель быстро прогревается до нужной температуры благодаря высокой мощности 1600 Вт. Объем печи – 42 л. В ней можно запечь крупный кусок мяса в фольге или сделать большую пиццу Удобное механическое управление. Мини-печь оборудована четырьмя поворотными переключателями. С помощью верхней ручки включайте одну из конфорок или сразу обе. Следующей поворотной ручкой устанавливайте температуру в диапазоне от 100 до 250 C. Еще один переключатель предназначен для выбора режимов работы, а нижний – для запуска таймера. 6 режимов работы. Включайте большую конфорку мощностью 1000 Вт, чтобы быстрее приготовить суп или рагу на всю семью. Конфорка поменьше мощностью 600 Вт пригодится для жарки блинчиков или варки кофе в турке. Можно одновременно использовать обе конфорки. Запекайте в мини-печи рыбу, стейки или птицу на гриле, для этого подойдет режим верхнего жара. «Нижний жар» - режим для выпечки пирогов, разогрева блюд. Включайте одновременно оба режима и конвекцию, чтобы объемные блюда пропеклись более равномерно. Таймер до 60 минут. Регулируйте время приготовления в пределах часа с шагом в 5 минут. Запускайте таймер повторно, чтобы запечь сложные или многосоставные блюда. Антипригарное покрытие. Забудьте про неприятные пятна от пищи или частички еды на стенках печи. Внутреннее покрытие камеры легко и быстро моется обычной губкой. Все необходимые аксессуары. В комплекте идут решетка-гриль, эмалированный прямоугольный противень, ухват, поддон для крошек и масла. Готовьте любимые блюда с комфортом. Эргономичный дизайн. Наблюдайте за процессом приготовления через широкую стеклянную дверцу. Внутренняя подсветка включается автоматически, когда прибор работает. Печь легко открывается с помощью большой ручки из нержавеющей стали. Размещайте мини-печь Hyundai MIO-HY098, где вам удобно: нескользящие ножки делают модель устойчивой на любой поверхности, будь то подоконник или столешница. Мини-печь в универсальной черной расцветке выглядит стильно и хорошо впишется в любой интерьер.