Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3101 белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для удаления катышков
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703454
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки для удаления катышков
Количество насадок
1
Комплектация
очиститель катышков, документация, чистящая щеточка
Материал
пластик
Особенности
защитная крышка для лезвий, защитная металлическая сетка
Питание
от батарей
Страна производства
Китай
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х6
Вес, г.
158
Описание товара Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3101 белый
Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3101 - При помощи данного компактного прибора вы без труда удалите катышки с любых видов тканей, включая деликатные. Вы по достоинству оцените качественную работу этого компактного устройства. В машинке предусмотрен специальный прозрачный лоток для сбора катышек, а острые лезвия закрываются защитной решеткой, которая позволяет избежать порчи ткани. Работает машинка от двух батареек, которые вы всегда можете заменить, если прибор не включается.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Машинки для удаления катышков
Количество насадок
1
Комплектация
очиститель катышков, документация, чистящая щеточка
Материал
пластик
Особенности
защитная крышка для лезвий, защитная металлическая сетка
Питание
от батарей
Страна производства
Китай
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3101 - При помощи данного компактного прибора вы без труда удалите катышки с любых видов тканей, включая деликатные. Вы по достоинству оцените качественную работу этого компактного устройства. В машинке предусмотрен специальный прозрачный лоток для сбора катышек, а острые лезвия закрываются защитной решеткой, которая позволяет избежать порчи ткани. Работает машинка от двух батареек, которые вы всегда можете заменить, если прибор не включается.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3101 белый - по цене 520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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