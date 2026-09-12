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Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3101 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3101 белый

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Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3101 белый - фото 1
Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3101 белый - фото 2
Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3101 белый - фото 3
Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3101 белый - фото 4
Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3101 белый - фото 5
Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3101 белый - фото 6
Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3101 белый - фото 7
Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3101 белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для удаления катышков
  • Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3101 белый - фото 1
  • Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3101 белый - фото 2
  • Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3101 белый - фото 3
  • Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3101 белый - фото 4
  • Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3101 белый - фото 5
  • Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3101 белый - фото 6
  • Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3101 белый - фото 7
  • Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3101 белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703454
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Характеристики

Бренд
Maxwell
Тип товара
Машинки для удаления катышков
Количество насадок
1
Комплектация
очиститель катышков, документация, чистящая щеточка
Материал
пластик
Особенности
защитная крышка для лезвий, защитная металлическая сетка
Питание
от батарей
Страна производства
Китай
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х6
Вес, г.
158

Описание товара Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3101 белый

Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3101 - При помощи данного компактного прибора вы без труда удалите катышки с любых видов тканей, включая деликатные. Вы по достоинству оцените качественную работу этого компактного устройства. В машинке предусмотрен специальный прозрачный лоток для сбора катышек, а острые лезвия закрываются защитной решеткой, которая позволяет избежать порчи ткани. Работает машинка от двух батареек, которые вы всегда можете заменить, если прибор не включается.

Отзывы о товаре Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3101 белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Maxwell
Тип товара
Машинки для удаления катышков
Количество насадок
1
Комплектация
очиститель катышков, документация, чистящая щеточка
Материал
пластик
Особенности
защитная крышка для лезвий, защитная металлическая сетка
Питание
от батарей
Страна производства
Китай
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3101 - При помощи данного компактного прибора вы без труда удалите катышки с любых видов тканей, включая деликатные. Вы по достоинству оцените качественную работу этого компактного устройства. В машинке предусмотрен специальный прозрачный лоток для сбора катышек, а острые лезвия закрываются защитной решеткой, которая позволяет избежать порчи ткани. Работает машинка от двух батареек, которые вы всегда можете заменить, если прибор не включается.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3101 белый - по цене 520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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