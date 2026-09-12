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Офисное кресло Defender VIENNA BLACK 64059 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Офисное кресло Defender VIENNA BLACK 64059

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Офисное кресло Defender VIENNA BLACK 64059 - фото 1
Офисное кресло Defender VIENNA BLACK 64059 - фото 2
Офисное кресло Defender VIENNA BLACK 64059 - фото 3
Офисное кресло Defender VIENNA BLACK 64059 - фото 4
Офисное кресло Defender VIENNA BLACK 64059 - фото 5
Офисное кресло Defender VIENNA BLACK 64059 - фото 6
Офисное кресло Defender VIENNA BLACK 64059 - фото 7
Офисное кресло Defender VIENNA BLACK 64059 - фото 8
Офисное кресло Defender VIENNA BLACK 64059 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисное кресло
  • Офисное кресло Defender VIENNA BLACK 64059 - фото 1
  • Офисное кресло Defender VIENNA BLACK 64059 - фото 2
  • Офисное кресло Defender VIENNA BLACK 64059 - фото 3
  • Офисное кресло Defender VIENNA BLACK 64059 - фото 4
  • Офисное кресло Defender VIENNA BLACK 64059 - фото 5
  • Офисное кресло Defender VIENNA BLACK 64059 - фото 6
  • Офисное кресло Defender VIENNA BLACK 64059 - фото 7
  • Офисное кресло Defender VIENNA BLACK 64059 - фото 8
  • Офисное кресло Defender VIENNA BLACK 64059 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702936
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Офисное кресло
Размеры в упаковке, м
1.01х0.6х0.49
Вес, кг.
20.3

Описание товара Офисное кресло Defender VIENNA BLACK 64059

Офисное кресло DEFENDER Vienna черный, класс 2, сетка, качание 64059 с мягкими подлокотниками, сетчатой спинкой и поясничным упором. Благодаря специальной конструкции подлокотники откидываются вверх. Кресло оборудовано механизмом качания.

Отзывы о товаре Офисное кресло Defender VIENNA BLACK 64059




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Офисное кресло
Описание
Офисное кресло DEFENDER Vienna черный, класс 2, сетка, качание 64059 с мягкими подлокотниками, сетчатой спинкой и поясничным упором. Благодаря специальной конструкции подлокотники откидываются вверх. Кресло оборудовано механизмом качания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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