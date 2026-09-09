Top.Mail.Ru
Компьютерное кресло Бюрократ CH-299NX черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Компьютерное кресло Бюрократ CH-299NX черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Компьютерное кресло Бюрократ CH-299NX черный - фото 1
Компьютерное кресло Бюрократ CH-299NX черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Компьютерное кресло Бюрократ CH-299NX черный - фото 1
  • Компьютерное кресло Бюрократ CH-299NX черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
4 420 руб.  6 660 руб. 
Начислим 71 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 198160
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Компьютерное кресло Бюрократ CH-299NX черный
4 420 руб. -34%
6 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х40
Вес, кг.
6.8

Описание товара Компьютерное кресло Бюрократ CH-299NX черный

Кресло БЮРОКРАТ Ch-299NX имеет просторное мягкое сиденье, обтянутое практичной, устойчивой к истиранию черной тканью. Отдельная спинка с сетчатым покрытием обеспечивает вентиляцию воздуха и надежно фиксирует плечевой пояс.

Отзывы о товаре Компьютерное кресло Бюрократ CH-299NX черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло БЮРОКРАТ Ch-299NX имеет просторное мягкое сиденье, обтянутое практичной, устойчивой к истиранию черной тканью. Отдельная спинка с сетчатым покрытием обеспечивает вентиляцию воздуха и надежно фиксирует плечевой пояс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компьютерное кресло Бюрократ CH-299NX черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4420 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...