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Кресло игровое Defender CORE WHITE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло игровое Defender CORE WHITE

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Кресло игровое Defender CORE WHITE - фото 11
Кресло игровое Defender CORE WHITE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло игровое Defender CORE WHITE - фото 1
  • Кресло игровое Defender CORE WHITE - фото 2
  • Кресло игровое Defender CORE WHITE - фото 3
  • Кресло игровое Defender CORE WHITE - фото 4
  • Кресло игровое Defender CORE WHITE - фото 5
  • Кресло игровое Defender CORE WHITE - фото 6
  • Кресло игровое Defender CORE WHITE - фото 7
  • Кресло игровое Defender CORE WHITE - фото 8
  • Кресло игровое Defender CORE WHITE - фото 9
  • Кресло игровое Defender CORE WHITE - фото 10
  • Кресло игровое Defender CORE WHITE - фото 11
  • Кресло игровое Defender CORE WHITE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702930
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, м
1.35х0.49х0.47
Вес, кг.
14.4

Описание товара Кресло игровое Defender CORE WHITE

Стильное и удобное игровое кресло со встроенной RGB подсветкой. Кресло оснащено шейной и поясничной подушками, мягкими подлокотниками, а также механизмом, регулирующим уровень наклона спинки.

Отзывы о товаре Кресло игровое Defender CORE WHITE




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Описание
Стильное и удобное игровое кресло со встроенной RGB подсветкой. Кресло оснащено шейной и поясничной подушками, мягкими подлокотниками, а также механизмом, регулирующим уровень наклона спинки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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