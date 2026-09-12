Батарея для ИБП Powercom PM-12-40 12В 40Ач
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702563
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х20х18
Вес, кг.
13.7
Описание товара Батарея для ИБП Powercom PM-12-40 12В 40Ач
Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея типа AGM. Герметичная конструкция. Необслуживаемая: не требует ухода и способна работать в любом положении. Не выделяет газ в процессе работы. Система клапанов для защиты батареи от повышенного давления.
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Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея типа AGM. Герметичная конструкция. Необслуживаемая: не требует ухода и способна работать в любом положении. Не выделяет газ в процессе работы. Система клапанов для защиты батареи от повышенного давления.
Батарея для ИБП Powercom PM-12-40 12В 40Ач - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9710 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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