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Батарея для ИБП Powercom PM-12-40 12В 40Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Powercom PM-12-40 12В 40Ач

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Батарея для ИБП Powercom PM-12-40 12В 40Ач - фото 1
Батарея для ИБП Powercom PM-12-40 12В 40Ач - фото 2
Батарея для ИБП Powercom PM-12-40 12В 40Ач - фото 3
Батарея для ИБП Powercom PM-12-40 12В 40Ач - фото 4
Батарея для ИБП Powercom PM-12-40 12В 40Ач - фото 5
Батарея для ИБП Powercom PM-12-40 12В 40Ач - фото 6
Батарея для ИБП Powercom PM-12-40 12В 40Ач - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
  • Батарея для ИБП Powercom PM-12-40 12В 40Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Powercom PM-12-40 12В 40Ач - фото 2
  • Батарея для ИБП Powercom PM-12-40 12В 40Ач - фото 3
  • Батарея для ИБП Powercom PM-12-40 12В 40Ач - фото 4
  • Батарея для ИБП Powercom PM-12-40 12В 40Ач - фото 5
  • Батарея для ИБП Powercom PM-12-40 12В 40Ач - фото 6
  • Батарея для ИБП Powercom PM-12-40 12В 40Ач - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702563
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
Батареи для ИБП
Размеры в упаковке, см
20х20х18
Вес, кг.
13.7

Описание товара Батарея для ИБП Powercom PM-12-40 12В 40Ач

Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея типа AGM. Герметичная конструкция. Необслуживаемая: не требует ухода и способна работать в любом положении. Не выделяет газ в процессе работы. Система клапанов для защиты батареи от повышенного давления.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Powercom PM-12-40 12В 40Ач




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
Батареи для ИБП
Описание
Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея типа AGM. Герметичная конструкция. Необслуживаемая: не требует ухода и способна работать в любом положении. Не выделяет газ в процессе работы. Система клапанов для защиты батареи от повышенного давления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Powercom PM-12-40 12В 40Ач - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9710 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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