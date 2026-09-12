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Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый

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Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 1
Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 2
Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 3
Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 4
Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 5
Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 6
Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 7
Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 8
Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 9
Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 10
Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 11
Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 12
Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 13
Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 14
Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 15
Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 16
Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 17
Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 18
Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 19
Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 20
Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 21
Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 22
Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 23
Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 24
Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 25
Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 26
Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 27
Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 28
Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 29
Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 30
Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
фиолетовый
Мощность, Вт
1300
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
  • Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 1
  • Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 2
  • Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 3
  • Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 4
  • Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 5
  • Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 6
  • Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 7
  • Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 8
  • Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 9
  • Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 10
  • Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 11
  • Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 12
  • Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 13
  • Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 14
  • Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 15
  • Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 16
  • Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 17
  • Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 18
  • Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 19
  • Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 20
  • Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 21
  • Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 22
  • Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 23
  • Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 24
  • Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 25
  • Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 26
  • Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 27
  • Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 28
  • Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 29
  • Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 30
  • Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702190
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
фиолетовый
Мощность, Вт
1300
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Вращение чаши
да
Длина сетевого шнура
1.2
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.5 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-венчик, насадка-лопатка, насадка-крюк
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х33х23
Вес, кг.
6.6

Описание товара Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый

Миксер планетарный StarWind SPM6162 станет практически незаменимым помощником в вашем доме или квартире. Этот бытовой прибор создан с учетом всех современных технологий, пользоваться устройством – сплошное удовольствие. Техника сразу привлекает к себе внимание футуристичным дизайном, корпус лавандового цвета приковывает взгляды гостей. Мощность планетарного миксера составляет 1300 Ватт, а объем предусмотренной в конструкции емкости – 4.5 литра. Бытовой прибор изготовлен из высокопрочной пластмассы, а чаша – на основе нержавейки. В комплекте предусмотрены три насадки, крюк для теста, удобный венчик, а также лопатка.

Отзывы о товаре Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
фиолетовый
Мощность, Вт
1300
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Вращение чаши
да
Длина сетевого шнура
1.2
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Развернуть
Объем чаши, л
4.5 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-венчик, насадка-лопатка, насадка-крюк
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер планетарный StarWind SPM6162 станет практически незаменимым помощником в вашем доме или квартире. Этот бытовой прибор создан с учетом всех современных технологий, пользоваться устройством – сплошное удовольствие. Техника сразу привлекает к себе внимание футуристичным дизайном, корпус лавандового цвета приковывает взгляды гостей. Мощность планетарного миксера составляет 1300 Ватт, а объем предусмотренной в конструкции емкости – 4.5 литра. Бытовой прибор изготовлен из высокопрочной пластмассы, а чаша – на основе нержавейки. В комплекте предусмотрены три насадки, крюк для теста, удобный венчик, а также лопатка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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