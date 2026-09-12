Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
1900
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702186
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный
Starwind - лауреат ежегодной национальной премии МАРКА №1 в России 2024 в категории Планетарные миксеры. Этот выбор подтверждает народное доверие, а также качество и надежность продукции Starwind, созданной для вашего удобства и удовольствия в готовке. Планетарный миксер Starwind SPM7165 — это незаменимый помощник на любой кухне, который сделает процесс приготовления выпечки, десертов и других блюд простым и быстрым. Благодаря мощному двигателю и цельнометаллическим насадкам в комплекте, этот прибор прекрасно справится с любой задачей: от замеса теста до взбивания кремов и белков, что делает его универсальным инструментом для приготовления разных блюд. Планетарный миксер Starwind SPM7165 в насыщенном красном цвете — это выбор для тех, кто хочет добавить яркости и страсти в свою кухню. Этот миксер станет выразительным акцентом и подчеркнет ваш стиль.
Starwind - лауреат ежегодной национальной премии МАРКА №1 в России 2024 в категории Планетарные миксеры. Этот выбор подтверждает народное доверие, а также качество и надежность продукции Starwind, созданной для вашего удобства и удовольствия в готовке. Планетарный миксер Starwind SPM7165 — это незаменимый помощник на любой кухне, который сделает процесс приготовления выпечки, десертов и других блюд простым и быстрым. Благодаря мощному двигателю и цельнометаллическим насадкам в комплекте, этот прибор прекрасно справится с любой задачей: от замеса теста до взбивания кремов и белков, что делает его универсальным инструментом для приготовления разных блюд. Планетарный миксер Starwind SPM7165 в насыщенном красном цвете — это выбор для тех, кто хочет добавить яркости и страсти в свою кухню. Этот миксер станет выразительным акцентом и подчеркнет ваш стиль.
Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный