Top.Mail.Ru
Наушники Sony WI-C100/CZ Beige купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Sony WI-C100/CZ Beige

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Sony WI-C100/CZ Beige - фото 1
Наушники Sony WI-C100/CZ Beige - фото 2
Наушники Sony WI-C100/CZ Beige - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Sony WI-C100/CZ Beige - фото 1
  • Наушники Sony WI-C100/CZ Beige - фото 2
  • Наушники Sony WI-C100/CZ Beige - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702084
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Sony WI-C100/CZ Beige
1 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Sony WI-C100/CZ Beige

WI-C100 — это беспроводные наушники-вкладыши нового уровня. Исключительное качество звука Sony обогащает впечатления от прослушивания, а 25 часов работы от аккумулятора и брызгозащищенный дизайн дают уверенность в любой ситуации. Наушники также совместимы с приложением Sony ; Headphones Connect, что позволяет настроить звук на свой вкус.

Отзывы о товаре Наушники Sony WI-C100/CZ Beige




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Описание
WI-C100 — это беспроводные наушники-вкладыши нового уровня. Исключительное качество звука Sony обогащает впечатления от прослушивания, а 25 часов работы от аккумулятора и брызгозащищенный дизайн дают уверенность в любой ситуации. Наушники также совместимы с приложением Sony ; Headphones Connect, что позволяет настроить звук на свой вкус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Sony WI-C100/CZ Beige - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1930 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...