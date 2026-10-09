Наушники Apple AirPods 4 ANC MXP93ZP/A White
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Линейка
Apple AirPods 4
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 880 руб.
В наличии
Код товара: 702046
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 880 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Конструкция
вставные (вкладыши)
Спортивные
да
Страна производства
Китай
Тип устройства
беспроводные наушники
Линейка
Apple AirPods 4
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
белый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х3
Вес, г.
130
Описание товара Наушники Apple AirPods 4 ANC MXP93ZP/A White
Наушники TWS Apple Airpods 4 ANC имеют защищенную конструкцию по стандарту IP54. Они не боятся воздействия пыли, влаги, брызг воды и атмосферных осадков. Эргономичная форма вкладышей обеспечивает комфорт в использовании. Динамические излучатели с эффектами Dolby Atmos и функцией отслеживания положения головы формируют объемное аудио.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Конструкция
вставные (вкладыши)
Спортивные
да
Страна производства
Китай
Тип устройства
беспроводные наушники
Линейка
Apple AirPods 4
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
белый
Микрофон
да
Развернуть
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Страна производитель
Китай
Наушники TWS Apple Airpods 4 ANC имеют защищенную конструкцию по стандарту IP54. Они не боятся воздействия пыли, влаги, брызг воды и атмосферных осадков. Эргономичная форма вкладышей обеспечивает комфорт в использовании. Динамические излучатели с эффектами Dolby Atmos и функцией отслеживания положения головы формируют объемное аудио.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Наушники Apple AirPods 4 ANC MXP93ZP/A White - по цене 15880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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