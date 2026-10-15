Наушники Razer Kraken Kitty V2 Pro Quartz RZ04-04510200-R3M1
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 615 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 622013
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, кг.
1.34
Описание товара Наушники Razer Kraken Kitty V2 Pro Quartz RZ04-04510200-R3M1
Игровые наушники Razer Kitty Edition V2 Pro Pink (RZ04-04510200-R3M1) поставляются в комплекте с тремя разными парами ушей. В конструкции предусмотрена эффектная RGB-подсветка с многочисленными световыми эффектами. В наушники установлены 50-мм излучатели, передающие звучание в расширенном диапазоне частот. Модель поддерживает объемное звучание в формате 7.1. Встроенный микрофон изначально правильно настроен, чтобы четко передавать речь и блокировать окружающие шумы. Крупные мягкие амбушюры покрыты искусственной кожей и тканью. В качестве наполнителя использована «запоминающая» пена.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Игровые наушники Razer Kitty Edition V2 Pro Pink (RZ04-04510200-R3M1) поставляются в комплекте с тремя разными парами ушей. В конструкции предусмотрена эффектная RGB-подсветка с многочисленными световыми эффектами. В наушники установлены 50-мм излучатели, передающие звучание в расширенном диапазоне частот. Модель поддерживает объемное звучание в формате 7.1. Встроенный микрофон изначально правильно настроен, чтобы четко передавать речь и блокировать окружающие шумы. Крупные мягкие амбушюры покрыты искусственной кожей и тканью. В качестве наполнителя использована «запоминающая» пена.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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