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Наушники Razer Kraken Kitty V2 Pro Quartz RZ04-04510200-R3M1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Razer Kraken Kitty V2 Pro Quartz RZ04-04510200-R3M1

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Наушники Razer Kraken Kitty V2 Pro Quartz RZ04-04510200-R3M1 - фото 1
Наушники Razer Kraken Kitty V2 Pro Quartz RZ04-04510200-R3M1 - фото 2
Наушники Razer Kraken Kitty V2 Pro Quartz RZ04-04510200-R3M1 - фото 3
Наушники Razer Kraken Kitty V2 Pro Quartz RZ04-04510200-R3M1 - фото 4
Наушники Razer Kraken Kitty V2 Pro Quartz RZ04-04510200-R3M1 - фото 5
Наушники Razer Kraken Kitty V2 Pro Quartz RZ04-04510200-R3M1 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 Pro Quartz RZ04-04510200-R3M1 - фото 1
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 Pro Quartz RZ04-04510200-R3M1 - фото 2
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 Pro Quartz RZ04-04510200-R3M1 - фото 3
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 Pro Quartz RZ04-04510200-R3M1 - фото 4
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 Pro Quartz RZ04-04510200-R3M1 - фото 5
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 Pro Quartz RZ04-04510200-R3M1 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 615 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622013
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, кг.
1.34

Описание товара Наушники Razer Kraken Kitty V2 Pro Quartz RZ04-04510200-R3M1

Игровые наушники Razer Kitty Edition V2 Pro Pink (RZ04-04510200-R3M1) поставляются в комплекте с тремя разными парами ушей. В конструкции предусмотрена эффектная RGB-подсветка с многочисленными световыми эффектами. В наушники установлены 50-мм излучатели, передающие звучание в расширенном диапазоне частот. Модель поддерживает объемное звучание в формате 7.1. Встроенный микрофон изначально правильно настроен, чтобы четко передавать речь и блокировать окружающие шумы. Крупные мягкие амбушюры покрыты искусственной кожей и тканью. В качестве наполнителя использована «запоминающая» пена.

Отзывы о товаре Наушники Razer Kraken Kitty V2 Pro Quartz RZ04-04510200-R3M1




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Описание
Игровые наушники Razer Kitty Edition V2 Pro Pink (RZ04-04510200-R3M1) поставляются в комплекте с тремя разными парами ушей. В конструкции предусмотрена эффектная RGB-подсветка с многочисленными световыми эффектами. В наушники установлены 50-мм излучатели, передающие звучание в расширенном диапазоне частот. Модель поддерживает объемное звучание в формате 7.1. Встроенный микрофон изначально правильно настроен, чтобы четко передавать речь и блокировать окружающие шумы. Крупные мягкие амбушюры покрыты искусственной кожей и тканью. В качестве наполнителя использована «запоминающая» пена.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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