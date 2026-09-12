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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702083
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Описание товара Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO BLACK LIMITED EDITION 80 OHMS
Наушники Beyerdynamic в чёрном цвете — мониторная охватывающая модель для тех, кому важны полноразмерная посадка и точная работа со звуком. Проводное подключение через разъём jack 3.5 mm и кабель длиной 3 метра дают свободу размещения без лишних ограничений по длине провода.
Сопротивление 80 ? делает модель ориентированной на соответствующее аудиооборудование. Активное шумоподавление не предусмотрено, поэтому звучание остаётся естественным, без дополнительной электронной обработки окружающих звуков. В характеристиках также указано беспроводное соединение Bluetooth. Нескладная конструкция подчёркивает стационарный формат наушников для домашнего прослушивания, работы со звуком и длительных сессий.
Наушники Beyerdynamic в чёрном цвете — мониторная охватывающая модель для тех, кому важны полноразмерная посадка и точная работа со звуком. Проводное подключение через разъём jack 3.5 mm и кабель длиной 3 метра дают свободу размещения без лишних ограничений по длине провода.
Сопротивление 80 ? делает модель ориентированной на соответствующее аудиооборудование. Активное шумоподавление не предусмотрено, поэтому звучание остаётся естественным, без дополнительной электронной обработки окружающих звуков. В характеристиках также указано беспроводное соединение Bluetooth. Нескладная конструкция подчёркивает стационарный формат наушников для домашнего прослушивания, работы со звуком и длительных сессий.
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