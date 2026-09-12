Дрель ударная Ryobi RPD500-G 5133001832
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель ударная
Мощность
500 Вт
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701988
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель ударная
Мощность
500 Вт
Комплектация
дрель ударная, дополнительная рукоятка 360°, ограничитель глубины сверления, инструкция по эксплуатации
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Макс. диаметр патрона
13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)
25
Макс. диаметр сверления (бетон)
13
Макс. частота вращения шпинделя
3000
Макс. количество ударов в минуту
50000
Дополнительная рукоятка
да
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х7
Вес, кг.
2.1
Описание товара Дрель ударная Ryobi RPD500-G 5133001832
Дрель ударная Ryobi RPD500-G 5133001832
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Бренд
Тип товара
Дрель ударная
Мощность
500 Вт
Комплектация
дрель ударная, дополнительная рукоятка 360°, ограничитель глубины сверления, инструкция по эксплуатации
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Макс. диаметр патрона
13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)
25
Макс. диаметр сверления (бетон)
13
Макс. частота вращения шпинделя
3000
Развернуть
Макс. количество ударов в минуту
50000
Дополнительная рукоятка
да
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Дрель ударная Ryobi RPD500-G 5133001832
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Дрель ударная Ryobi RPD500-G 5133001832 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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